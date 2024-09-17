فايزة الشبح.. تفاصيل شخصية لوسي في مسلسل "فهد البطل" مع أحمد العوضي

تستعد الفنانة لوسي للعودة القوية إلى الساحة الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل "فهد البطل"، الذي من المتوقع أن يكون واحدًا من أبرز مسلسلات رمضان 2025، حيث تجسد شخصية فايزة الشبح، صاحبة مصنع رخام، وتدخل في أحداث مشوقة ضمن إطار درامي اجتماعي صعيدي.

يرصد موقع “ الموجز ” تفاصيل شخصية لوسي في السياق التالي

لوسي

تفاصيل شخصية لوسي في "فهد البطل"

انضمت لوسي مؤخرًا إلى قائمة نجوم مسلسل "فهد البطل" الذي يتصدر بطولته الفنان أحمد العوضي.

وتدور الأحداث حول شخصية "فايزة الشبح"، وهي امرأة قوية تمتلك مصنع رخام وتلعب دورًا محوريًا في الأحداث التي تتشابك مع شخصية "فهد"، صنايعي الرخام الذي يجسده أحمد العوضي.

قصة العمل والأبطال

يدور المسلسل في إطار درامي شعبي مليء بالتشويق والإثارة، حيث تقع الأحداث في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

ويقدم أحمد العوضي دور "فهد"، الشاب الذي يواجه أزمات معقدة، منها دخوله السجن، ويعيش قصة حب مع "سائقة التروسيكل" التي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين.

فريق العمل

يتألف المسلسل من 30 حلقة، ويضم نخبة من النجوم بجانب أحمد العوضي ولوسي، منهم أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين.

ويُنتج العمل شركة سينرجي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وما زالت الشركة المنتجة تواصل التعاقد مع باقي أبطال العمل قبل انطلاق التصوير.

نجاحات سابقة لأحمد العوضي

بعد نجاحه في رمضان الماضي 2024 من خلال مسلسل "حق عرب"، يعود أحمد العوضي بقوة هذا العام.

يذكر أن "حق عرب" الذي تم عرضه في 30 حلقة، لاقى إشادة جماهيرية واسعة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مثل دينا فؤاد، وفاء عامر، ورياض الخولي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أحمد العوضي

آخر أعمال لوسي في الدراما

أما عن الفنانة لوسي، فقد كانت آخر مشاركاتها الناجحة في مسلسل "المداح 3" مع الفنان حماده هلال في رمضان 2023.

جسدت لوسي خلال المسلسل شخصية "هند بنت الأحمر"، الشيطانة التي أضافت الكثير من التشويق والإثارة للأحداث.

وحقق المسلسل، الذي عُرض في 30 حلقة، نجاحًا كبيرًا وكان ضمن أبرز أعمال الرعب والتشويق في ذلك الموسم.

لوسي

آخر أعمال لوسي في السينما

على صعيد السينما، كان آخر أعمال لوسي في فيلم "تسليم أهالي" الذي عُرض عام 2022 مع النجمة دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد.

وحقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا، كما شاركت فيه الراحلة دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد، وكان من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

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