تحضيرات مسلسل "فهد البطل" لـ أحمد العوضي رمضان 2025

يواصل الفنان أحمد العوضي التحضير لمسلسله الرمضاني الجديد "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025، المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ويعد العمل واحدًا من أكثر المسلسلات المنتظرة للموسم القادم، ويرصد الموجز تفاصيل العمل.

الانتهاء من تحضيرات التصوير

المخرج محمد عبد السلام على وشك الانتهاء من معاينة أماكن تصوير المسلسل، كما يتم حاليًا ترشيح باقي الأبطال استعدادًا لانطلاق التصوير. من المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل في نهاية شهر أكتوبر المقبل، ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني.

أحمد العوضي

تطور الكتابة وأحداث المسلسل

تمكن المؤلف محمود حمدان من كتابة جزء كبير من حلقات المسلسل، حيث سيكون العمل مكونًا من 30 حلقة، تتناول قضايا اجتماعية مليئة بالإثارة والتشويق. يتعاون أحمد العوضي مع فريق عمل مميز يتضمن المخرج محمد عبد السلام، في إطار درامي يتوقع أن يجذب جمهورًا واسعًا.

أحمد العوضي والبطولة المطلقة

أحمد العوضي

يعتبر "فهد البطل" البطولة المطلقة الثانية لأحمد العوضي في الدراما الرمضانية، بعد نجاحه في الموسم الماضي من خلال مسلسل "حق عرب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه. يأتي هذا العمل ليؤكد تواجد العوضي كواحد من أبرز نجوم الدراما الرمضانية.

قصة مسلسل "فهد البطل"

أحمد العوضي

تدور أحداث المسلسل في منطقة سمالوط بمحافظة المنيا، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية "فهد"، صنايعي رخام من الصعيد. يأتي "فهد" إلى القاهرة، ويواجه العديد من الأزمات والتحديات، بما في ذلك دخوله السجن في الحلقة الأولى. تلعب ميرنا نور الدين دور سائقة "تروسيكل"، وتعيش قصة حب مع العوضي خلال الأحداث.

أبطال مسلسل "فهد البطل"

حتى الآن، تم التعاقد مع عدد من النجوم للمشاركة في المسلسل إلى جانب أحمد العوضي، منهم ميرنا نور الدين التي تجسد دور فتاة شعبية تعمل سائقة "تروسيكل"، والفنان أحمد عبد العزيز، وصفاء الطوخي، وصفوة، وعزت زين. يجري حاليًا ترشيح باقي الأدوار لتكتمل قائمة أبطال المسلسل.

توقعات حول نجاح المسلسل

مع استمرار تحضيرات العمل وتصاعد التوقعات حوله، يُنتظر أن يكون مسلسل "فهد البطل" واحدًا من الأعمال الأكثر متابعة في موسم رمضان المقبل. الجمع بين أحمد العوضي ومحمود حمدان ومحمد عبد السلام في عمل درامي يطرح قضايا اجتماعية معاصرة، يعد بمزيد من التشويق والإثارة للجمهور.

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