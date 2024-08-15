كواليس تغيير اسم مسلسل الملك لـ أحمد العوضي.. تعرف على التفاصيل

يبدو أن هناك خلافات حول ملكية اسم "الملك" بين عدد من المؤلفين والممثلين الذين يخططون لاستخدام هذا الاسم في أعمالهم الفنية.

وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل تلك القصة، بدأت الأزمة عندما كشف المؤلف فتحي الجندي عن ملكيته لاسم "الملك" منذ عام 2010، وهو مشروع كان مقررًا أن يقوم ببطولته الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، لكنه لم يتم إنتاجه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:"أولًا كل التقدير المؤلف الصديق محمود حمدان، والنجم أحمد العوضي وشركة سينرجي وتامر مرسي، لكن الملك كاسم للمسلسل ملكية فكرية لي من 2010، وكان هيعمل بطولته الحاضر الغائب الراحل الرائع محمود عبدالعزيز، لظروف ما لم يتم إنتاج العمل، ومنذ شهور قليلة تحدثت مع شركة إنتاج وجاري ترشيح بطل كبير، هذا للعلم، ولا أعلم ما العمل".

تعليق مؤلف مسلسل أحمد العوضي

وكان قد أعلن الفنان أحمد العوضي عن مشروع مسلسل جديد يحمل أيضًا عنوان الملك، والذي من تأليف محمود حمدان، وردًا على هذا الجدل، قام محمود حمدان بكتابة تعليق على منشور فتحي الجندي، أعلن خلاله عن قيامه بتغيير اسم المسلسل، مُعلقًا:"ولا يهمك يا أستاذي هغير اسم مسلسلي"، مما يظهر حسن نيته لتجنب أي تضارب.

السيناريست محمد صلاح العزب

وأيضًا، أكد السيناريست محمد صلاح العزب أنه لديه مشروع مسلسل آخر يحمل اسم "الملك"، وكان مقررًا تقديمه مع الفنان محمد إمام في عام 2021، لكنه تم تأجيله، والمشروع لا يزال قيد التنفيذ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويبدو أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين المؤلفين على احترام حقوق الملكية الفكرية وتجنب التشابه بين الأعمال الفنية، حيث أكد العزب تغييره لاسم شخصية في مسلسله السابق بناءً على طلب أحمد العوضي لتجنب أي تشابه، حيث كتب منشورًا قال فيه:"واضح إن النجم الجدع ابن البلد أحمد العوضي مخدش باله إن أنا والنجم محمد إمام عندنا مسلسل اسمه الملك كنا هنعمله في ۲۰۲۱ وقررنا وقتها نأجله عشان نعمل مسلسل النمر، والمشروع لسه موجود وقيد التنفيذ إن شاء الله، والمعالجة والاسم متسجلين من قبلها. أعتقد إن العوضي هيلاقي اسم أحسن لمسلسه اللي هيكسر الدنيا إن شاء الله في رمضان ۲۰۲۵ وبما إن الشيء بالشيء يذكر، عاوز أحكي موقف إن في سنة عرض مسلسل العوضي اللي كان عامل فيه شخصية اسمها الخديوي، أنا كنت عامل في مسلسلي مع إمام شخصية خصم البطل اسمه الخديوي، وإمام في اللطافة كده من غير دوشة قالي تعالى نغير اسم الخديوي ده عشان العوضي عامل شخصية اسمها الخديوي وهو حابب الاسم فتعالى نغيره عشان منرخمش عليه، وغيرناه فعلا وقتها".

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