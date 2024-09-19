نشرة فن الموجز| بلاغ ضد نجل محمد رمضان وحكاية صلاح التيجاني مع الفنانين ورحاب حسين تستغيث

في عالم الفن، يواصل النجوم التحضير لموسم رمضان 2025 وأفلام السينما، بالإضافة إلى إصدار أغاني جديدة وترشيح أفلام السينما لجوائز دولية.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز الأخبار الفنية في التقرير التالي.

حجاج عبد العظيم عن علاقته بالشيخ التيجاني: ماعرفوش ولا عمري زرته

الشيخ صلاح التيجاني.. خرج الفنان حجاج عبد العظيم عن صمته ليكشف تفاصيل علاقته به، خاصة بعد انتشار تعليق له على إحدى صور التيجاني قائلا: كل سنة وحضرتك في الحفظ والأمان والسعادة والنور.. مدد المدد، والموجز يكشف أبرز تصريحاته



حجاج عبدالعظيم



رحاب حسين تستغيث: الفن هو مصدر دخلي ولا يعرض عليا أعمال جديدة

استغاثت الفنانة رحاب حسين زوجة الفنان أحمد سعد "ميشو" من قلة أعمالهم بالسينما رغم أنهما يمتلكان الموهبه بتفوق، وذلك من خلال مقطع فيديو ظهرت به عبر حسابها فيسبوك.

حكايته مع سمية الخشاب.. نجوم وقعوا في فخ الشيخ صلاح التيجاني

تصدر اسم الشيخ صلاح التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن خرجت فتاة واتهمته بالتحرش وإرساله مقاطع إباحية لها عبر تطبيق "واتساب"، الفتاة أوضحت أن هذه الواقعة تعود لأكثر من سبع سنوات، لكنها كانت خائفة من رفع دعوى قضائية ضده في تلك الفترة، ويرصد الموجز علاقة الشيخ بالنجوم ورد فعله.

تحدث الفنان شريف دسوقي خلال تصريحات إذاعية في إحدى البرامج عن رغبته في المشاركة بمسلسل عمر أفندي بطولة أحمد حاتم وأية سماحة، وكشف العديد من الأسرار، ويرصد الموجز أبرز تصريحاته



يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. سيدة تتهم نجل محمد رمضان بضرب أبنها

حررت مديرة بشركة إعلانات، بلاغًا ضد الفنان محمد رمضان، وابنه البالغ من العمر 11 عامًا، متهمةً إياهما بالتعدي على ابنها بالنادي بالكمبوند محل سكنهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر

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