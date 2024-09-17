نشرة فن الموجز : خالد الصاوي وحنان مطاوع في رمضان 2025  وتعليق مثير لمصطفى كامل حول غناء الممثلات

في عالم الفن والترفيه، يواصل النجوم التحضير لموسم رمضان 2025 وسط العديد من التعاقدات المثيرة والأخبار التي تشغل الجمهور.

يرصد موقع " الموجز " أبرز الأخبار الفنية في السياق التالي.



خالد الصاوي في المداح الجزء الرابع

انضم الفنان الكبير خالد الصاوي رسميًا إلى فريق عمل الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، والذي من المتوقع عرضه في شهر رمضان 2025.

سيجسد خالد الصاوي شخصية الشيطان في الجزء الجديد، وهو الدور الذي قدّمه الفنان فتحي عبد الوهاب في الجزء الرابع من المسلسل.

شهد "المداح 4" مشاركة عدد من النجوم الكبار، منهم حمادة هلال الذي قاد البطولة، إلى جانب فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، وصفاء جلال، ومن ضيوف الشرف دياب، مي سليم، وأحمد خالد صالح.

خالد الصاوي

حنان مطاع في دراما رمضان 2025



تعاقدت حنان مطاوع، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "دهب" المقرر عرضه في رمضان 2025، من إنتاج إيهاب السرجاني وفينومينا، تأليف أحمد عاصم، وإخراج أسامة عرابي.

حنان مطاوع

نيكول سابا تطرح أغنية الباب يفوت جمل

طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا أحدث أغانيها بعنوان "الباب يفوت جمل" على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، لتواصل مسيرتها الفنية المتميزة.

نيكول سابا

الأغنية تحمل كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، توزيع وماسترينغ علي فتح الله، وتوزيعها الرقمي شركة "فيرال ويف".

ترشيح أيتن عامر لمسلسل الحلانجي رمضان 2025

رشح القائمون على مسلسل "الحلانجي" النجمة أيتن عامر لتلعب دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب، تأليف محمود حمدان و إخراج معتز حسام، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان لعام 2025.

ايتن عامر

من ناحية أخرى تنتظر النجمة أيتن عامر طرح فيلمها الجديد "عنب" فى دور عرض السينمات ابتداء من 19 سبتمبر الجارى، وتجسد خلاله شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

في هذا الموعد.. عرض مسلسل البحث عن علا

أطلقت منصة نتفلكس البرومو الرسمي للموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، والذي تعود فيه الفنانة هند صبري لتأدية شخصية علا، التي لاقت إعجاباً كبيراً في الجزء الأول.

أعلنت منصة نتفلكس عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام أن الموسم الثاني من "البحث عن علا" سيعرض حصرياً في 26 سبتمبر.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم مثل هند صبري، سوسن بدر، طارق الإبياري، ظافر العابدين، محمود الليثي، وندى موسى.

البحث عن علا

تعليق مصطفى كامل على غناء الممثلات

أثار الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جدلًا واسعًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النقابة العامة، وذلك بعد تعليقه على غناء بعض الممثلات مثل آيتن عامر و رانيا يوسف.

أكد مصطفى كامل أن أي شخص يمتلك صوتًا جميلًا يمكنه الحصول على تصريح بالغناء.

وأشار إلى وجود بروتوكول تعاون بين النقابات الفنية، حيث تقوم نقابة المهن التمثيلية بإخطار نقابة المهن الموسيقية إذا أراد ممثل الغناء، والعكس يحدث إذا أراد مغني دخول مجال التمثيل.

مصطفى كامل

إحالة المطرب سعد الصغير إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدرات

أمرت النيابة العامة بإحالة المطرب سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد توجيه تهم إليه تتعلق بحيازة جوهرَي الحشيش والترامادول بقصد التعاطي، تم القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي، عندما كشفت أجهزة الأشعة عن وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا داخل حقائبه.

أكد تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحتوي على سائل مشتق من الحشيش، كما أظهرت الفحوصات أن عينة دم سعد الصغير كانت تحتوي على مواد مخدرة، بما في ذلك الحشيش والترامادول.

سعد الصغير

الأربعاء.. موعد عرض فيلم the Goat

يستقبل الجمهور في صالات السينما فيلم "The Goat" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد، والمقرر عرضه الأربعاء المقبل.

الفيلم حقق نجاحًا ملحوظًا بفوزه بـ 10 جوائز دولية خلال عرضه في مهرجان الجونة السينمائي، حيث نافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو سعد كل من جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي.

عمرو سعد

تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

تصدر اسم الإعلامية إيمان الحصري التريند بعد استمرار معاناتها من أزمات صحية شديدة منذ تعرضها لخطأ طبي قبل ثلاث سنوات.

إيمان الحصري

ومؤخرًا، خضعت لجراحة دقيقة داخل أحد المستشفيات في القاهرة بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، ما أثار قلق محبيها وأصدقائها الذين دعوا لها بالشفاء العاجل.

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