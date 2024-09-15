نشرة فن الموجز: دنيا سمير غانم وياسمين صبري في دراما رمضان والساحة الفنية تودع ناهد رشدي

تشهد الساحة الفنية في الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا، مع بدء تصوير العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، ويتنافس النجوم على تقديم الأفضل، سواء في المسلسلات المخصصة لموسم رمضان المقبل أو في الأفلام التي تسعى لجذب عشاق السينما.

وفي هذه النشرة، يستعرض " الموجز" لكم أبرز الأحداث الفنية، من عودة نجوم إلى الشاشة، وانطلاق تصوير أعمال جديدة، وصولًا إلى وداع مؤثر لفنانين رحلوا عن عالمنا.

بدء تصوير فيلم "بنات الباشا" بقيادة ماندو العدل

أعلن المخرج ماندو العدل عن انطلاق تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "بنات الباشا"، ويشارك في الفيلم عدد من النجوم اللامعين، منهم أحمد مجدي، الذي أثبت جدارته في العديد من الأعمال الفنية، وصابرين المعروفة بأدوارها المؤثرة، وناهد السباعي التي تتميز دائمًا بأداء رائع.

بالإضافة إلى الفنانة الشابة مريم الخشت التي أثبتت حضورها في الدراما والسينما.

ماندو العدل

ياسمين صبري تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد

بدأت الفنانة ياسمين صبري اليوم تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

المسلسل من إنتاج مها سليم وإخراج إبراهيم فخر الدين، ويعد من أبرز الأعمال المرتقبة في الموسم الرمضاني المقبل.

ياسمين صبري

نادين تكشف عن تفاصيل مسلسل "رقم سري"

أعلنت نادين أنها بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "رقم سري"، الذي يضم في بطولته ياسمين رئيس.

نادين

المسلسل سيعرض في فترة "أوف سيزون"، وهو الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة" الذي قامت ببطولته حنان مطاوع.

تدور أحداث "رقم سري" حول قضية محورية تتناولها نادين، بينما تجسد ياسمين رئيس دور موظفة بنك.

دنيا سمير غانم تستعد لمسلسل "عايشة الدور"

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم للعودة إلى الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "عايشة الدور"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

المسلسل من إنتاج أحمد السبكي، ويتميز بتكوينه القصير من 15 حلقة.

التعاون الجديد بين دنيا والمخرج أحمد الجندي، الذي يشارك في كتابة السيناريو مع كريم يوسف، يعكس تطورًا ملحوظًا في مسيرتهما الفنية.

دنيا سمير غانم

وداع ناهد رشدي

شهد مسجد عبد الرحمن الكواكبي بمنطقة العجوزة مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة ناهد رشدي، التي وافتها المنية عن عمر يناهز 69 عامًا.

حضر الجنازة أفراد العائلة ومحبو الفنانة الراحلة، بالإضافة إلى نخبة من نجوم الفن مثل رشوان توفيق ووفاء عامر.

وتخللت الجنازة لحظات مؤثرة، خاصة مع انهيار ابنة الراحلة التي أثرت في الحضور.

جنازة ناهد رشدي

حسن الرداد ينفي شائعات مسلسل رمضان 2025

نفى النجم حسن الرداد الأخبار المتداولة حول اسم مسلسله الجديد مع زوجته إيمي سمير غانم، الذي سيعرض في رمضان 2025.

وترددت شائعات حول اسم العمل "حق آدم"، كما نفى الرداد تولي خالد مرعي مهمة الإخراج.

ويستمر البحث عن مخرج مناسب للمسلسل، الذي يمثل التعاون الفني الجديد بين الرداد وإيمي بعد عدة أعمال ناجحة.

حسن الرداد

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