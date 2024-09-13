نشرة فن الموجز.. ياسر جلال في رمضان 2025 وآيتن عامر في جدال جديد وأحمد فهمي يتعاقد مع مؤلف سفاح الجيزة

يواصل النجوم تألقهم وإثارة الانتباه بمشاريعهم المتنوعة من المسلسلات المنتظرة إلى الأفلام السينمائية الجديدة، يعلن الفنانون عن مشاريعهم القادمة التي تعد بجلب الإثارة والتشويق إلى جمهورهم.

في هذه النشرة، يستعرض " الموجز" أبرز الأخبار الفنية التي تشمل تعاقدات جديدة، تحضيرات لمشاريع مثيرة.

أحمد أمين في مذكرات نشال لرمضان 2025

أعلن الفنان أحمد أمين عن تعاقده على بطولة مسلسل "مذكرات نشال"، الذي يُنتظر عرضه في رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية رئيسية تخوض مغامرات شيقة تجمع بين الكوميديا والفانتازيا، مما يضفي طابعًا مميزًا على العمل ويشد انتباه المشاهدين.

المسلسل يتناول قصة مليئة بالمواقف الطريفة والرسائل الاجتماعية، وهي السمة المعتادة لأعمال أمين.

أحمد أمين

أحمد فهمي يشارك في مسلسل جديد مع محمد أمين راضي

تعاقد الفنان أحمد فهمي على بطولة مسلسل جديد يستند إلى قصة حقيقية، من تأليف محمد أمين راضي وإنتاج طارق نصر.

يأتي هذا التعاون بعد نجاح مسلسل "السفاح"، وسيعرض العمل على إحدى المنصات الرقمية قريبًا.

المسلسل يتكون من 10 حلقات، ويُتوقع أن يحقق نجاحًا مماثلاً لتجربة فهمي السابقة.

أحمد فهمي

درة تستعد لفيلم تونسي كوميدي

تعيش الفنانة درة حالة من النشاط الفني، حيث تبدأ قريبًا تصوير فيلم تونسي كوميدي بعنوان "عشيري الثاني"، من إخراج قيس شقير وإنتاج القوبنطيني للإنتاج السينمائي.

درة

يشارك في البطولة مجموعة من الفنانين، منهم كريم الغربي وياسين بن قمرة، بالإضافة إلى مشاركة خاصة للفنان الشعبي فوزي بن قمرة والإعلامي عبد الرزاق الشابي.

ياسر جلال يعود بمسلسل للعدالة وجه آخر في رمضان 2025

أعلن الفنان ياسر جلال عن مشاركته في مسلسل "للعدالة وجه آخر" في رمضان 2025، حيث يتعاون للمرة الثانية مع المؤلف عمرو الدالي. المسلسل، المكون من 15 حلقة، يُنتظر عرضه خلال موسم رمضان، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، العمل يعيد التعاون بين جلال والدالي بعد نجاح مسلسل "علاقة مشروعة".

ياسر جلال

معتز التوني يستعد لمشروع سينمائي جديد مع رامز جلال

أعلن المخرج معتز التوني عن بدء التحضيرات لمشروع سينمائي جديد يجمعه بالفنان رامز جلال، بعد نجاحاتهما السابقة. الفيلم لا يزال في مراحل كتابة السيناريو، ومن المتوقع عرضه بداية العام المقبل.

تفاصيل الفيلم وأبطال العمل لم تُكشف بعد، لكن التوني أعرب عن تفاؤله بنجاح المشروع نظرًا للعلاقة الفنية القوية مع جلال.

معتز التوني

آيتن عامر تعود للأضواء مجددًا بعد أزمة مسلسل وكل ما نفترق

تصدرت الفنانة آيتن عامر محركات البحث بعد تعليق محامية ريهام حجاج الذي أعاد أزمة مسلسل "وكل ما نفترق" إلى الواجهة. عامر ردت على التعليق بسخرية وهدوء، معبرة عن ثقتها في القضاء المصري لاستعادة حقها، ومؤكدة أنها واثقة من إنصافها في المحكمة.

ايتن عامر

مها أحمد ترد على الهجوم عبر تيك توك

أثارت الفنانة مها أحمد جدلًا كبيرًا بعد تصريحاتها الأخيرة عبر تيك توك، حيث انفعلت على متابعيها.

في بث مباشر، انتقدت مها أحمد تسجيلات معينة قُدمت بشكل جزئي، معبرة عن استيائها من تصوير ردود أفعالها فقط، ومؤكدة على ضرورة التركيز على التفاصيل الكاملة للفيديوهات.

مها أحمد

سعد الصغير في قبضة القضاء بتهمة المخدرات

صدر قرار قضائي بتجديد حبس الفنان سعد الصغير 15 يومًا بتهمة حيازة مواد مخدرة، وذلك خلال عودته من أحد الدول العربية.

أمرت النيابة العامة أيضًا بسحب عينة من دم سعد الصغير لتحليل المواد المخدرة، بينما يستمر التحقيق في القضية.

سعد الصغير

مصطفى شعبان يعود للسينما بعد 14 عامًا

كشف الفنان مصطفى شعبان عن عودته إلى عالم السينما بعد غياب طويل، بمشاركة في فيلم جديد مع كريم عبد العزيز وياسمين صبري.

الفيلم سيعرض في ماراثون رأس السنة المقبل، ويُتوقع تصوير مشاهد خارجية في تركيا وأمريكا، على أن تستكمل بقية التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي.

مصطفى شعبان

محمد ممدوح في هيبتا: المناظرة الأخيرة

تعاقد الفنان محمد ممدوح على المشاركة في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، الذي يضم مجموعة من النجوم مثل منة شلبي وكريم فهمي.

الفيلم من إخراج هادي الباجوري ويستعرض تقلبات العلاقات الإنسانية وتأثيراتها على الحياة، مستندًا إلى قصة لمحمد صادق وسيناريو مشترك مع محمد جلال ونورهان أبو بكر.

محمد ممدوح

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