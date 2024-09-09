سبب صادم.. أحمد أمين يحسم مصير عودة الصفارة في رمضان 2025

خاض الفنان أحمد أمين خلال ماراثون الرمضاني الماضي2023 بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم" الصفارة "،إذ انتشرت أنباء عبر صفحات السوشيال ميديا، بوجود جزء ثاني من العمل، ومن هنا تحاور "الموجز "مع الفنان الكوميدي أحمد أمين.

الفنان أحمد أمين

أكد الفنان أحمد أمين على عدم وجود نية في خوض جزء ثان من مسلسله بعنوان “الصفارة” حتي الآن، الذي خاض به ماراثون الرمضاني الماضي لعام2023 مع الفنانة آية سماحة، قائلا:" كل الكلام ده مجرد كلام سوشيال ميديا مافيش فكرة قوية عشان أعمل بها جزء تاني ".

وقال أمين إنه يعكف حاليا على عدد من السناريوهات الخاصة ليخرج ما هو أفضل وجديد، مشيرا إلى أنه حريص على المشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل 2024بعمل كوميدي جديد.

تفاصيل مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين

ويذكر أن شارك الفنان أحمد أمين في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2023بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم" الصفارة، وحقق نجاحا جماهيرًا كبيراً بعد عرضه على شاشات الدراما في رمضان.

الفنان أحمد أمين

إذ دارت الأحداث مسلسل الصفارة في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية فؤاد " المرشد السياحي الذي يكره ما آلت إليه الحياة فيلجأ إلى سرقة قطعة أثرية من أحد سكان منطقة سيو ة" صفارة الملك توت" من يقوم باستخدامها تعيده لـ 3 دقائق من ماضية ليغير فيهام ما يشاء ثم يعود بعد الثلاث دقائق للزمن الحالي ليعرف ماذا سيغير بعدها في حياته ليدخل في رحلة لتغير ماضية إلى كل أحلامه.

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ، وتم عرضع في الماراثون الرمضاني الماضي عام 2023، العمل من بطولة كل من الفنان أحمد أمين، إنعام سالوسة، طه الدسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمود البزاوي، ومن إخراج علاء إسماعيل، وتأليف ورشة كتابة: سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، إنتاج: MediaHub - سعدي جوهر.

ويذكر أن شارك الفنان أحمد أمين كضيف شرف في مسلسل بابا جه بطولة الفنان مع الفنان أكرم حسني، الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

أبطال مسلسل" بابا جه "

بابا جه مسلسل مكون من 15 حلقة فقط، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني، الفنانة نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى .

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