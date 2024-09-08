أحمد أمين لـ الموجز " أشارك في رمضان 2025 بعمل كوميدي

يحرص الفنان الكوميدي أحمد أمين لخوض السباق الرمضاني المقبل 2025، إذ غاب أمين عن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وشارك فقط كضيف شرف في مسلسل بابا جه مع الفنان أكرم حسني.



أحمد أمين

أكد الفنان أحمد أمين في تصريح خاص لـ "الموجز" على مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل 2025، و أنه يعكف حاليًا على قراءة أكثر من سيناريو لـ يختار ما هو أفضل، مشيرًا إلى أنه يفضل العمل كوميدي عن التراجيدي ، وقريبًا جدا سيعلن التفاصيل للجميع.

مسلسل بابا جه أخر أعمال أحمد أمين

شارك الفنان أحمد أمين في مسلسل بابا جه مع الفنان أكرم حسني، وتدور أحداثه حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مدير تنفيذي في إحدي الفنادق، وفي غصون أيام تنقبل حياته رأسًا على عقب، بسبب انتشار فيروس كورنا، إذ يصبح في المنزل بشكل دائم، ومن هنا تبدأ سلسلة المشاكل والأزمات.

أحمد أمين

أبطال بابا جه

بابا جه مسلسل مكون من 15 حلقة فقط، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني، الفنانة نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر

مسلسل "جزيرة غمام "

ويذكر أن شارك الفنان أحمد أمين في ماراثون رمضان 2022بمسلسل " جزيرة غمام، وظهر أمين بشخصية عرفات خلال أحداث العمل، وتم عرض المسلسل على شاشات القنوات في رمضان.

مسلسل " جزيزة غمام" من بطولة كل من الفنان طارق لطفي، الفنانة مي عزالدين، محمد جمعة، أحمد أمين، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي، محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنباوي.

قصة مسلسل جزيرة غمام

دور أحداث مسلسل" جزيرة غمام" في إطار اجتماعي تشويقي ، وذلك حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر الفنانة مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

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