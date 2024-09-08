siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

نجوم الفن

أحمد أمين لـ الموجز " أشارك في رمضان 2025 بعمل كوميدي

أحمد أمين
أحمد أمين

يحرص الفنان الكوميدي أحمد أمين لخوض السباق الرمضاني المقبل 2025، إذ غاب أمين عن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وشارك فقط كضيف شرف في مسلسل بابا جه مع الفنان أكرم حسني.
 

أحمد أمين: الحلو في 2023 إن الواحد بصحته والمُر فقدان إخوتنا الفلسطينيين لأرواح كثيرة - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
أحمد أمين

أكد الفنان أحمد أمين في تصريح خاص لـ "الموجز" على مشاركته  في الموسم الرمضاني المقبل 2025، و أنه يعكف حاليًا على قراءة أكثر من سيناريو لـ يختار ما هو أفضل، مشيرًا إلى أنه يفضل العمل كوميدي عن التراجيدي ، وقريبًا جدا سيعلن التفاصيل للجميع.

لا يفوتك

بمشاركة الفنان أحمد أمين.. مجلة علاء الدين تحتفل بعيد ميلادها الـ 31

أحمد أمين يعود للمسرح بعمل جديد.. اليك التفاصيل

مسلسل بابا جه أخر أعمال أحمد أمين 

 شارك الفنان أحمد أمين في مسلسل بابا جه مع الفنان أكرم حسني، وتدور أحداثه حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مدير تنفيذي في إحدي الفنادق، وفي غصون أيام تنقبل حياته رأسًا على عقب، بسبب انتشار فيروس كورنا، إذ يصبح في المنزل بشكل دائم، ومن هنا تبدأ سلسلة المشاكل والأزمات.

أحمد أمين: WATCH IT فتحت الباب أمام المواهب الجديدة وكشفت لنا أبطال تقال - اليوم السابع
 أحمد أمين

أبطال بابا جه 

 بابا جه مسلسل مكون من 15 حلقة فقط، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني، الفنانة نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر 

مسلسل "جزيرة غمام " 

ويذكر أن شارك الفنان أحمد أمين في ماراثون رمضان 2022بمسلسل " جزيرة غمام، وظهر أمين بشخصية عرفات خلال أحداث العمل، وتم عرض المسلسل على شاشات القنوات في رمضان. 

مسلسل " جزيزة غمام" من بطولة كل من الفنان طارق لطفي، الفنانة مي عزالدين، محمد جمعة، أحمد أمين، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي، محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنباوي.

قصة مسلسل جزيرة غمام

دور أحداث مسلسل" جزيرة غمام" في إطار اجتماعي تشويقي ، وذلك حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر الفنانة مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

اقرأ أيضا: 

المركز الكاثوليكى للسينما يكرم صناع مسلسل ”جزيرة غمام”

بمشاركة الفنان أحمد أمين.. مجلة علاء الدين تحتفل بعيد ميلادها الـ 31 

لا يفوتك

شيري عادل مازالت خارج نطاق السينما.. والسر "أصل الحكاية "

ملامح جديدة لمسلسل "الجواز سم قاتل" بطولة هنا الزاهد

ملك قورة بديل منة فضالي والسبب "جوما".. خاص
تم نسخ الرابط