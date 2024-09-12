أحمد فهمي يتعاون مع منتج السفاح في عمل درامي جديد

حالة من النشاط الفني يتمتع بها الفنان أحمد فهمي إذ يشارك في أكثر من عمل فني خلال الأيام المقبلة، حيث يتعاون مع الفنان أحمد السقا في فيلم سينمائي جديد أطلق عليه صناعه اسم" أحمد وأحمد".

أحمد فهمي



وعلم "الموجز " أن الفنان أحمد فهمي تعاقد على بطولة مسلسل جديد لقصة حقيقة العمل من تأليف محمد أمين راضي ،و إنتاج طارق نصر الذي سبق وتعاونا سوياً في مسلسل السفاح الذي تم عرضه على أحدي المنصات الشهيرة وحقق نجاحا كبيرا.



ومن المقرر أن المسلسل الجديد مكون من 10 حلقات وعرضه على أحدي المنصات الرقمية الشهيرة قريباً.

تفاصيل فيلم أحمد و أحمد

يستعد الفنان أحمد فهمي لتصوير فيلمه الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم أحمد وأحمد، وشاركه البطولة الفنان أحمد السقا وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ويذكر أن شارك الفنان أحمد فهمي في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم مستر إكس، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس يدور في إطار كوميدي اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات في الماضي، فيقرر بعدها الانتقام منهن،وذلك من خلال تكوين عصابة تقوم بتطليق السيدات من أزواجهن في إطار كوميدي.

ويجسد الفنان أحمد فهمي خلال الأحداث بشخصية مستر إكس، أما الفنانة هنا الزاهد تجسد شخصية محامية اسمها( طيبة) وتعيش قصة حب قوية مع مستر إكس.

مستر إكس من بطولة كل من الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، عمرو يوسف، أكرم حسني، مي عمر، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، وعلاء مرسي، والفيلم قصة أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج أحمد السبكي.

عصابة الماكس

ومن المعروف أن شارك الفنان أحمد فهمي في فيلم عصابة الماكس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اكشن، وقد ظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف للفيلم.

ويجسد الفنان أحمد فهمي خلال أحداث فيلم عصابة الماكس، بشخصية رجل مجرم ويسمى المكسيكي، وهو رئيس عصابة في تهريب الآثار.

أبطال عصابة الماكس

عصابة الماكس شارك في بطولته مع أحمد فهمي كل الفنانة روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، وحاتم صلاح، ومن تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

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