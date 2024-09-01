بعد حضن مثير للجدل.. حقيقة عودة هنا الزاهد لأحمد فهمي

تصدر أسم الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي ، الترند علي مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بعد إنتشار فيديو لهما في لحظة رومانسية وهم يحتضنان بعضهما البعض .

وتسائل الجمهور حول إمكانية عودة الفنانة هنا الزاهد للفنان أحمد فهمي مجددا ، وفي السطور القادمة يكشف الموجز حقيقة عودة هنا الزاهد لأحمد فهمي .

حضن احمد فهمي وهنا الزاهد

عودة هنا الزاهد لأحمد فهمي

وبالعودة إلي الفيديو اتضح أنه فيديو قديم جمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي قبل إنفصالهما ، مما أحزن الجمهور الذين تمنوا عودة النجمان لبعضهم البعض .

والجدير بالذكر أن النجمة هنا الزاهد قد أعلنت إنفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمي في نوفمبر من العام الماضي ، وذلك بعد زواج أستمر بينهم لمدة 4 سنوات .

هنا الزاهد وأحمد فهمي

أسباب طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وأشارت هنا الزاهد أن أحد أسباب انفصالها كانت عدم الإنجاب، بجانب تدخلات عائلته في حياتهما، مُعلقة:" أنا بحب الأطفال جدا وكنت أتمنى تكوين عائلة، ولكن الواقع كان غير كده، الأمور لا تُحسب هكذا، وكنت أتعامل بحسن نية واللي قدامي ماكنش كده، وبحب البيت يكون مقفول وميبقاش فيه تدخلات زائدة من أي حد حتى لو كان قريب مننا".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

إرتباط هنا الزاهد بالفنان تامر حسني

في الفترة الأخيرة، انتشرت شائعات حول ارتباط المطرب تامر حسني بالفنانة هنا الزاهد، خاصة بعد تداول العديد من الصور والفيديوهات التي جمعتهما خلال كواليس فيلمهما الجديد "ري ستارت". هذه الشائعات أثارت تساؤلات بين الجماهير حول طبيعة العلاقة بين النجمين، مما دفع هنا الزاهد للرد على هذه التكهنات بطريقتها الخاصة .

لم تلتزم هنا الزاهد بالصمت حيال الشائعات، بل استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للرد عليها. قامت بنشر صورة تجمعها بالمطربة الشابة بسمة بوسيل، طليقة تامر حسني وأم أولاده، عبر خاصية "الستورى" على حسابها على موقع إنستجرام. وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "بارك الله فيكي حبيبتي، كل الحب لبسمة صاحبة القلب الذهبي". لم تتأخر بسمة بوسيل في الرد، حيث أعادت نشر الصورة وأعربت عن حبها واحترامها لهنا الزاهد بتعليق: "أنا أحبك أختي دائمًا وإلى الأبد".

هنا الزاهد وتامر حسني

العمل مستمر علي فيلم "ري ستارت"

فيما يواصل الفريق عمله على فيلم "ري ستارت"، والذي يعد ثاني تعاون بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما "بحبك"، تجري عملية التصوير بوتيرة سريعة، علمت مصادر خاصة أن هنا الزاهد قد انتهت من تصوير 85% من مشاهدها، ولا يتبقى سوى أيام قليلة قبل أن يدخل العمل مرحلة المونتاج. من المتوقع أن ينافس الفيلم في موسم رأس السنة الميلادية المقبلة.

تفاصيل فيلم "ري ستارت"

ينتمي فيلم "ري ستارت" إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم تامر حسني ، محمد ثروت، باسم سمرة، وعصام السقا. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق. هذا العمل يمثل ثاني تعاون بين تامر حسني وهنا الزاهد، مما يضيف المزيد من الحماس للجماهير التي تنتظر عرض الفيلم بفارغ الصبر.

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