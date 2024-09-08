siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

نجوم الفن

بالقنوات الناقلة| اعرف مسلسلات جديدة تعرض الآن 2024

قنوات التليفزيون
قنوات التليفزيون

تقدم القنوات مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية التي تجذب الجمهور، ويستعرض "الموجز" مواعيد هذه المسلسلات على القنوات المختلفة، في السياق التالي.

قناة الحياة الحمراء

• مسلسل عتبات البهجة: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

قناة الحياة 

قناة DMC دراما

• مسلسل خيانة عهد: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل راجعين يا هوى: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل سر إلهي: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل مسار إجباري: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل الليل وآخره: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.

• مسلسل البشاير: يعرض في الساعة الواحدة صباحاً.

Dmc دراما 

قناة ON دراما

• مسلسل الأصدقاء: يعرض في الساعة السابعة مساءً.

• مسلسل ختم النمر: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل زلزال: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل في كل أسبوع حكاية: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل بابا جه: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل فلانتينو: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.

• مسلسل الواد سيد الشحات: يعرض في الساعة الواحدة صباحاً.

لا يفوتك

مسلسلات رمضان 2025.. اسم مسلسل أحمد مكي الجديد التفاصيل كاملة

ولا حس ولا خبر.. مسلسلات تواجه مصير مجهول.. تفاصيل

قناة صدى دراما

• مسلسل رايات الحق: يعرض في الساعة السابعة مساءً.

• مسلسل وعود سخية: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل القمر آخر الدنيا: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل الطاوس: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل فارس بلا جواز: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل شارع عبد العزيز: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.

صدى دراما 

قناة النهار دراما

• مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل الاختيار: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل أبو العروسة: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل عصابة بابا وماما: يعرض في الساعة الثانية صباحاً.

النهار دراما 

قناة Mix One

• مسلسل عيش أيامك: يعرض في الساعة السابعة مساءً.

• مسلسل الحب لا يفهم الكلام: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل العمر الضائع: يعرض في الساعة الثانية صباحاً.

Mix one

قناة MBC مصر

• مسلسل ليه لأ الجزء الثاني: يعرض في الساعة السابعة وربع مساءً.

• مسلسل اللعبة الجزء الرابع: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل عيون القلب: يعرض في الساعة التاسعة صباحاً.

Mbc مصر

اقرأ أيضا 

تعرف على موعد عرض مسلسل إنترفيو والقنوات العارضة له

تعرف على القنوات العارضة لمسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس
 

لا يفوتك

بعد تصدره التريند.. أزمات وشائعات في حياة محمد ممدوح تايسون

لبنى ونس: أدوار الشر سبب نجاحي الكبير وأتمنى تكرارها

"حزن وطلاق" .. أبرز أزمات أيمن بهجت قمر بعد وفاة بنات عمه
تم نسخ الرابط