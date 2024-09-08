بالقنوات الناقلة| اعرف مسلسلات جديدة تعرض الآن 2024
تقدم القنوات مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية التي تجذب الجمهور، ويستعرض "الموجز" مواعيد هذه المسلسلات على القنوات المختلفة، في السياق التالي.
قناة الحياة الحمراء
• مسلسل عتبات البهجة: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.
قناة DMC دراما
• مسلسل خيانة عهد: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.
• مسلسل راجعين يا هوى: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.
• مسلسل سر إلهي: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.
• مسلسل مسار إجباري: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.
• مسلسل الليل وآخره: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.
• مسلسل البشاير: يعرض في الساعة الواحدة صباحاً.
قناة ON دراما
• مسلسل الأصدقاء: يعرض في الساعة السابعة مساءً.
• مسلسل ختم النمر: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.
• مسلسل زلزال: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.
• مسلسل في كل أسبوع حكاية: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.
• مسلسل بابا جه: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.
• مسلسل فلانتينو: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.
• مسلسل الواد سيد الشحات: يعرض في الساعة الواحدة صباحاً.
قناة صدى دراما
• مسلسل رايات الحق: يعرض في الساعة السابعة مساءً.
• مسلسل وعود سخية: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.
• مسلسل القمر آخر الدنيا: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.
• مسلسل الطاوس: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.
• مسلسل فارس بلا جواز: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.
• مسلسل شارع عبد العزيز: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.
قناة النهار دراما
• مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.
• مسلسل الاختيار: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.
• مسلسل أبو العروسة: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.
• مسلسل عصابة بابا وماما: يعرض في الساعة الثانية صباحاً.
قناة Mix One
• مسلسل عيش أيامك: يعرض في الساعة السابعة مساءً.
• مسلسل الحب لا يفهم الكلام: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.
• مسلسل العمر الضائع: يعرض في الساعة الثانية صباحاً.
قناة MBC مصر
• مسلسل ليه لأ الجزء الثاني: يعرض في الساعة السابعة وربع مساءً.
• مسلسل اللعبة الجزء الرابع: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.
• مسلسل عيون القلب: يعرض في الساعة التاسعة صباحاً.
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