بالقنوات الناقلة| اعرف مسلسلات جديدة تعرض الآن 2024

تقدم القنوات مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية التي تجذب الجمهور، ويستعرض "الموجز" مواعيد هذه المسلسلات على القنوات المختلفة، في السياق التالي.

قناة الحياة الحمراء

• مسلسل عتبات البهجة: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

قناة الحياة

قناة DMC دراما

• مسلسل خيانة عهد: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل راجعين يا هوى: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل سر إلهي: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل مسار إجباري: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل الليل وآخره: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.

• مسلسل البشاير: يعرض في الساعة الواحدة صباحاً.

Dmc دراما

قناة ON دراما

• مسلسل الأصدقاء: يعرض في الساعة السابعة مساءً.

• مسلسل ختم النمر: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل زلزال: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل في كل أسبوع حكاية: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل بابا جه: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل فلانتينو: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.

• مسلسل الواد سيد الشحات: يعرض في الساعة الواحدة صباحاً.

قناة صدى دراما

• مسلسل رايات الحق: يعرض في الساعة السابعة مساءً.

• مسلسل وعود سخية: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل القمر آخر الدنيا: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل الطاوس: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل فارس بلا جواز: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل شارع عبد العزيز: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.

صدى دراما

قناة النهار دراما

• مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل الاختيار: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل أبو العروسة: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل عصابة بابا وماما: يعرض في الساعة الثانية صباحاً.

النهار دراما

قناة Mix One

• مسلسل عيش أيامك: يعرض في الساعة السابعة مساءً.

• مسلسل الحب لا يفهم الكلام: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل العمر الضائع: يعرض في الساعة الثانية صباحاً.

Mix one

قناة MBC مصر

• مسلسل ليه لأ الجزء الثاني: يعرض في الساعة السابعة وربع مساءً.

• مسلسل اللعبة الجزء الرابع: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل عيون القلب: يعرض في الساعة التاسعة صباحاً.

Mbc مصر

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