إشارة تردد قناة الحياة مسلسلات 2024 وكيفية ضبطها على الأقمار الصناعيه

يبحث عدد كبير من المشاهدين حاليًا عن تردد قناة الحياة مسلسلات، وهي واحدة من القنوات الفضائية المصرية المتخصصة في عرض المسلسلات، القناة تحظى بمتابعة كبيرة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات الحديثة والقديمة، في هذا الدليل، سنوضح لك كيفية ضبط تردد قناة الحياة مسلسلات، بالإضافة إلى ترددات قنوات الحياة الأخرى.

تردد قناة الحياة مسلسلات 2024

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بما يخص تردد قناة الحياة مسلسلات، وتقدم قناة الحياة مسلسلات مجموعة واسعة من المسلسلات التي تتنوع بين الدراما، الأكشن، والكوميديا على مدار السنة.

لضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن استخدام التردد التالي:

-التردد: 12207

-الاستقطاب:عمودي

-معامل تصحيح الخطأ: ⅚

قناة الحياة

تردد قناة الحياة 1 (الحمراء)

قناة الحياة 1 هي القناة الرئيسية لشبكة الحياة، وتبث مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات. يمكن ضبطها باستخدام المعلومات التالية:

-القمر الصناعي: نايل سات

-التردد: 12206

-الاستقطاب: أفقي

-معامل تصحيح الخطأ: ⅚

-معدل الترميز: 27500

تردد قناة الحياة 2 على النايل سات

قناة الحياة 2 تقدم برامج متنوعة بالإضافة إلى إعادة بث بعض المسلسلات والبرامج من القناة الأولى. يمكنك ضبطها على التردد التالي:

-القمر الصناعي: نايل سات

-التردد: 12015

-الاستقطاب: عمودي

-معامل تصحيح الخطأ: ⅚

-معدل الترميز: 27500

تردد قناة الحياة 3 (البنفسجي)

قناة الحياة 3 تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج التي تستهدف جمهورًا مختلفًا. لضبط القناة، استخدم التردد التالي:

-القمر الصناعي: نايل سات

-التردد: 12437

-الاستقطاب: عمودي

-معامل تصحيح الخطأ: ⅚

-معدل الترميز: 27500

قناة الحياة

تردد قناة الحياة الزرقاء

قناة الحياة الزرقاء تعرض مجموعة من المسلسلات الدرامية والبرامج الحوارية. يمكنك متابعة القناة من خلال ضبط التردد التالي:

-التردد: 12437

-الاستقطاب: عمودي

-معامل تصحيح الخطأ: ⅚

-معدل الترميز: 27500

تردد قناة الحياة مسلسلات (الزرقاء)

قناة الحياة مسلسلات "الزرقاء" تعرض مجموعة واسعة من المسلسلات الدرامية والكوميدية، لضبط التردد، يمكنك استخدام المعلومات التالية:

-التردد: 10892

-الاستقطاب: أفقي

-معامل تصحيح الخطأ: ⅚

-معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط تردد قناة الحياة HD على الريسيفر

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة الحياة بخاصية HD على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على زر القائمة من الريموت.

2. اختر "تثبيت" من القائمة.

3. اختر "بحث يدوي".

4. أدخل التردد 12206 أو 12207 في المكان المخصص.

5. اختر القمر الصناعي "نايل سات".

6. حدد الاستقطاب "عمودي".

7. اختر معدل الترميز 27500.

8. اضغط على "بحث".

9. انتظر حتى يتم العثور على القناة، ثم اضغط على "موافق".

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