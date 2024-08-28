جيلي ستون والدببة الثلاثة.. تردد قناة CNكارتون نت وورك 2024 الجديد

تردد قناة CN كارتون نت وورك 2024، من أكثر ترددات قنوات الأطفال المطلوبة على محركات البحث، إذ يسعى الكثير من الآباء والأمهات إلى متابعة تردداتها الجديدة على النايل سات أو العرب سات، باعتبارها من أهم قنوات الأطفال.

وفي السنوات الأخيرة، استطاعت قناة CN كارتون نت وورك أن تحظى بمكانة مميزة بين القنوات التي يتابعها الأطفال، بفضل ما تقدمه من مسلسلات كارتونية وبرامج متنوعة للصغار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن تردد قناة CN كارتون نت وورك 2024.

أشهر برامج قناة CN كارتون نت وورك 2024

وتعرض قناة CNكارتون نت وورك 2024 مجموعة من أشهر البرامج للأطفال ومنها:

برنامج باتمان.

برنامج فرسان القرية بيرك.

برنامج جيلي ستون.

برنامج خلف حائط الحديقة.

برنامج الدببة الثلاثة.

برنامج كريغ من الجدول.

برنامج بولي بوكيت.

برنامج العدالة الصغيرة.

برنامج قطار بلا نهاية.

برنامج بن تن أومنيفرس.

أوجي والصراصير.

برنامج دوروثي وساحر أوز.

برنامج بن وعصام.

برنامج يحيا أنجيلو.

تردد قناة CN كارتون نت وورك 2024 على نايل سات

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة CN كارتون نت وورك 2024 على عرب سات

تردد القناه: 11747.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز :27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط تردد قناة CNكارتون نت وورك 2024

ومن خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، يمكن ضبط تردد قناة CN كارتون نت وورك 2024 على النحو التالي:

فتح خيار الإعدادات بجهاز الرسيفر الخاص بك.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على خيار التركيب.

بعد ذلك أدخل الرقم السري والذي يتكون من أربعة أصفار.

بعد ذلك حدد القمر الصناعي نايل سات او عرب سات.

الآن قم بإدخال تردد القناة .

دوّن معامل الاستقطاب

عليك إدخال معدل الترميز

قم بكتابة معامل تصحيح الخطأ.

أخيراً قم بالضغط على البحث عندها تتم إضافة القناة بشكل صحيح.

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