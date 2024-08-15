تردد قناة روتانا سينما على النايل سات.. تعرف عليها

تردد قناة روتانا سينما على النايل سات.. تزداد معدلات البحث عبر جوجل عن تردد قناة روتانا سينما من جانب محبو وعشاق القنوات التلفزيونية والإنتاج السينمائي، لكونها تعتبر من أفضل الشاشات الفضائية، التي تبث أبرز الأفلام العربية، سواء القديمة أو الحديثة.



يتناول لكم موقع الموجز، تردد شبكة قنوات تردد قناة روتانا سينما 2024، حيث تنجح القناة في تلبية أذواق جميع المشاهدين وتقديم محتوى تليفزيوني متنوع، ما جعلها واحدة من أهم القنوات في هذا المجال.

التردد الجديد لقناة روتانا سينما

ترتفع عمليات البحث حول تردد قناة روتانا سينما لهذا العام، ويأتي هذا التردد عبر القمر الصناعي النايل سات على النحو التالي:

تردد القناة هو 12226.



أما معامل استقطاب القناة فهو أفقي.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ القناة فهو ⅚.

أما معدل ترميز القناة فهو 27500.



ويتم عرض هذا التردد بجودة ال HD.



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تردد القناة على قمر عرب سات الصناعي

أما بالنسبة إلى تردد قناة روتانا سينما على قمر عرب سات الصناعي فقد جاء التردد كما يلي:

تردد القناة هو 11843.

أما معامل ترميز القناة فهو 27500.

ومعدل تصحيح خطأ القناة فهو ¾.

ومعامل استقطاب القناة فهو أفقي.



وتعرض القناة بجودة ال SD أو ال HD.

يذكر أن يوجد أحد الترددات الآخري لشبكة قناة روتانا سينما وهو 12341 بمعدل ترميز 27500، ومعامل لتصحيح الخطأ ¾، بالإضافة إلى معامل استقطاب أفقي، وتعرض القناة بجودة HD أو SD.



خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما الجديد

-في الخطوة الأولي، يمكنك الضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال.



- مع اختيار كلمة البحث اليدوي من القائمة.

-ثم قومي بكتابة تردد قناة روتانا سينما الموضح بالأعلى.

-وتقوم بالبحث عن القناة.

-كما يتم الضغط بعدها على زر الحفظ.

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