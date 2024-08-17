تردد قناة mbc3 للأطفال على النايل والعرب سات.. اعرف طريقة تنزيله على الريسيفر

تردد قناة mbc3 للأطفال من أكثر ترددات القنوات الفضائية المطلوبة حاليًا، إذ يسعى الكثير من الآباء والأمهات إلى تنزيل تردد قناة mbc3 للأطفال على أجهزة الاستقبال التليفزيوني.

وتعتبر قناة mbc3 للأطفال من أهم قنوات الأطفال الناطقة باللغة العربية، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية تردد قناة mbc3 للأطفال وطريقة تنزيله.

تردد قناة mbc3 للأطفال على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

كذلك التردد: 11559.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة mbc3 للأطفال على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

كذلك التردد: 11470.

كما الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط تردد قناة mbc3 للأطفال على الريسيفر

ومن خلال مجموعة من الخطوات يمكن ضبط تردد قناة mbc3 للأطفال على الريسيفر على النحو التالي:

قم بفتح شاشة التليفزيون وجهاز الاستقبال التليفزيوني

في الخطوة التالية، قم بالضغط على ايقونة القائمة على جهاز التحكم عن بعد.

اختيار قائمة الترددات ومن ثم إدارة الإعدادات.

النقر على اختيار إضافة تردد جديد.

عليك الآن تدوين البيانات المطلوبة واكتب تردد قناة MBC3.

قم باانقر على أيقونة البحث.

بعد ذلك سوف يتم تثبيت القناة الفضائية.

سوف تتمكن من تنزيل القناة الفضائية المجانية المعروفة باسم قناة MBC3 المخصصة للأطفال، حيث يمكن متابعة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية على مدار اليوم.

أهم برامج قناة mbc3 للأطفال

ملك الديناصورات.

الفتى الألى.

الطاقة المغناطيسية.

فيلترون.

رحلة المخاطر.

خربشات.

راجراكس.

يوميات تشارلي براون.

لولو كاتي.

أولاد اقوياء.

أولاد كبار.

أولاد الجيران.

سامراي جاك.

مغامرات فلاب جاك.

تشاودر.

بن تن.

فريق البطل 108.

دا مستحيل.

مدرسة الامبراطور الجديدة.

ليلو وستيتش.

ضيف البراري.

جاك التنين الخارق.

داندي والسيد ورطه.

إرييل حورية البحر.

علاء الدين.

توم وجيري.

فريق القرود الالي الخارق.

الأصدقاء.

ميغا مان محارب النيت.

لؤي في الفضاء.

اتومك بيتي.

قوة الفريق.

فريق القوة.

فريق النجوم.

تيمو سبريمو.

تيمون وبمبة.

سنوحي.

الأحجار العجيبة.

العالم المفقود.

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