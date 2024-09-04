تعرف على القنوات العارضة لمسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس

يعتبر مسلسل تيتا زوزو من أكثر الأعمال المنتظرة في موسم الدراما الشتوي، والمقرر عرضه على قناة DMC، في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري، وتدور قصة العمل في إطار اجتماعي بين الدراما والكوميديا، وتقوم الفنانة إسعاد يونس ببطولة المسلسل، حيث تؤدي دور وكيل وزارة الزراعة التي تعيش مع أبنائها المتزوجين وأحفادها، وتواجه العائلة العديد من التحديات والمشاكل التي تتطلب تدخلها لحلها بأسلوب يجمع بين الجدية والكوميديا، ويستعرض الموجز من خلال هذا التقرير أبرز تفاصيل العمل.

تيتا زوزو

أبطال مسلسل تيتا زوزو



يشارك في مسلسل تيتا زوزو نخبة من الفنانين، منهم صلاح عبد الله الذي يلعب دور جار إسعاد يونس وحبها القديم، ويقف بجانبها في حل الأزمات التي تواجهها، كما يشارك في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، نور محمود، محمود البزاوي، وحمزة العيلي.

المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ويتألف من 30 حلقة، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور نظراً لمزجه بين الدراما والكوميديا في سياق اجتماعي ممتع.

فيلم عصابة عظيمة

وكان آخر عمل للفنانة إسعاد يونس في السينما، هو فيلم "عصابة عظيمة"، وهو بطولة محمد محمود، كريم عفيفي، محمد ثروت، فرح الزاهد، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

وكان فيلم "عصابة عظيمة" عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما،ودارت أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

سوبر فوزية

وشاركت إسعاد يونس في رمضان الماضي بمسلسل إذاعي “سوبر فوزية”، كما شاركت أيضًا في مسلسل "كامل العدد"، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي

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