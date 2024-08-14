ذكريات مؤلمة.. إسعاد يونس تروي تفاصيل وفاة والدها والصعوبات التي واجهتها

حلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ضيفة مع الإعلامي أنس بوخش، وكشفت خلال اللقاء عن العديد من الكواليس المتعلقة بحياتها الشخصية منها وفاة والدها، ورد فعلها بعدما تزوج عليها زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة من الفنانة شريهان، وغيرها من الأمور التي يرصدها لكم موقع الموجز في السطور التالية.

تصريحات إسعاد يونس

قالت الفنانة إسعاد يونس أن أصعب لحظات حياتها، كانت بعد فقدانها لوالدها، حيث قالت: "أبويا مات بعد مرض فترة قصيرة وكنا مستورين، وحصل نوع من التخلي تمامًا ليلة الوفاة وحاجتنا اتباعت وتم تزوير توقيعات أبويا واتطلب من أمي إنها تسيب الشقة وتمشي عشان ياخدوها، وماما جابتني ليلة الوفاة وكان عندي 14 سنة، وقالت لي احنا معانا 11 قرش بس هنكمل الحياة لحد ما المعاش يتسوى".

وكشفت الفنانة إسعاد يونس عن معاناة والدتها بعد رحيل والدها، حيث قطع عدد كبير من أصدقائها علاقتها بهم، قائلة:"ستات كتير بعد وفاة والدي قرروا يقاطعوا ماما لأنها ست حلوة وصغيرة عندها 32 سنة فتخيلوا إنها خطر على الأزواج بعد ما بقت أرملة".

نصيحة والدة إسعاد يونس لها

كما كشفت عن النصيحة التي كانت ترددها لها والدتها دائمًا، معلقة:"أمي كانت دايماً تقولي متتكسريش أنتي كورة مش طقطوقة، الكورة تترمي تطلع لفوق لكن الطقطوقة تتكسر، إنتي مش جماد أي حاجة تقطمك".

كما تحدثت الفنانة إسعاد يونس أيضًا عن شعورها بعد زواج زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة للمرة الثانية، مُعلقة: "بعد زواج جوزي للمرة الثانية، في الأول كنت في حالة صدمة وغيرة وبكاء وحالة درامية وبعدين قعدت أفكر هل أنا مثالية وجميلة الجميلات؟ لأ طبعا، الراجل ده أنا بحترمه وممكن أتخلى عن كونه يتجوز مقابل إني معايا كل الكنز ده، كمان الولاد كانوا سبب كبير في إني أكمل في علاقة الزواج بعد جوازه للمرة التانية".

علاقة إسعاد يونس وشريهان

وتطرقت الفنانة إسعاد يونس للحديث عن كيفية تطور علاقتها بضرتها الفنانة شريهان، مُعقبة:" أفضال الراجل ده عليا كبيرة، وابتديت أهدى لأن الظروف جمعتنا أنا وضرتي ولقيت إنهم حبوا بعض وهي شايفاني قدوتها، وهي هتخلف وهيبقى في صلة دم بيننا وكان لازم أخلي الوضع ده متحضر، وأنا تميت 39 سنة متجوزة، النهاردة مفيش جوازة بتستحمل 3 سنين".

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