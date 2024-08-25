إسعاد يونس تودع ديكور تيتا زوزو في هذا الموعد.. اليك التفاصيل

تستمر الفنانة إسعاد يونس في تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل "تيتا زوزو"، حيث تعمل حاليًا على تصوير عدد من المشاهد داخل ديكور منزلها الذي يُعد المكان الأساسي لأحداث المسلسل، بينما انتهت بالفعل من تصوير كافة المشاهد التي تجمعها بالفنان القدير صلاح عبد الله، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في العمل، ويعرض الموجز تفاصيل العمل من خلال هذا التقرير.

من المقرر أن تنتهي إسعاد يونس من تصوير مشاهدها بالكامل خلال الأسبوعين المقبلين، ليبقى لكاست العمل بعض المشاهد الخارجية التي سيتم تصويرها لاحقًا. وفي الوقت نفسه، تستعد وحدة المونتاج للبدء في إعداد الحلقات النهائية للمسلسل، استعدادًا لعرضه في الموسم الدرامي القادم.

إسعاد يونس

دور صلاح عبد الله في "تيتا زوزو"

في مسلسل "تيتا زوزو"، يجسد الفنان صلاح عبد الله شخصية جار إسعاد يونس، وهو شخص يحبها منذ زمن بعيد ويتمنى الزواج منها. يقدم صلاح عبد الله في دوره هذا شخصية داعمة لإسعاد يونس، حيث يقف بجانبها في جميع المشاكل والأزمات التي تواجهها في حياتها. دور صلاح عبد الله يضيف طابعًا إنسانيًا ودافئًا للمسلسل، مما يجعله أحد الشخصيات المحبوبة والمهمة في العمل.

إسعاد يونس

تقدير إسعاد يونس لزميلها صلاح عبد الله

بعد انتهاء تصوير صلاح عبد الله لدوره في مسلسل "تيتا زوزو"، أعربت إسعاد يونس عن تقديرها الكبير له. في خطوة تعكس مدى الصداقة والاحترام المتبادل بينهما، قامت إسعاد بنشر مجموعة من الصور من كواليس العمل على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك". وعلقت على الصور بقولها: "صاصا خلص دوره النهاردة في تيتا زوزو"، مضيفة: "شاطر يا صاصا، عقبالنا أما نخلص زيك، كل الحب يا قمر". هذه الكلمات تعبر عن مدى التقدير الذي تحمله إسعاد يونس لزميلها وعن الجو الإيجابي السائد في كواليس التصوير.

علاقة إسعاد يونس بالفنانة شيريهان

إسعاد يونس وشيريهان

في سياق آخر، تناولت إسعاد يونس خلال ظهورها في برنامج "AB Talks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، علاقتها بالفنانة شيريهان. شيريهان هي الزوجة الثانية لزوج إسعاد السابق، علاء الخواجة. تحدثت إسعاد عن موقفها من هذا الزواج الثاني، حيث أكدت أنها تقبلت الأمر بصدر رحب رغم شعورها بالصدمة والغيرة في البداية. أوضحت إسعاد أن حبها واستقرارها العائلي، بالإضافة إلى حبها لأطفالها، كان لهم دور كبير في تجاوز هذه المشاعر. كما أشادت بإنسانية شيريهان وقدرتها على التحمل، مما ساعد في تجاوز التحديات العائلية.

أبطال مسلسل "تيتا زوزو"

يشارك في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" مجموعة مميزة من النجوم، إلى جانب إسعاد يونس وصلاح عبد الله. يضم العمل كلاً من مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف. المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ويعد من الأعمال المرتقبة في الموسم الدرامي المقبل

إسعاد يونس

قصة "تيتا زوزو" وما يميزها

يركز المسلسل على حياة "تيتا زوزو" التي تواجه هي وعائلتها العديد من المشاكل والأزمات التي تهدد استقرارهم. تتناول القصة كيفية تعامل العائلة مع هذه الأزمات ومحاولتهم إنقاذ أنفسهم من المواقف الصعبة التي يمرون بها. يمتاز العمل بتقديمه لمزيج من الدراما الاجتماعية والكوميديا، وهو ما يتوقع أن يجذب شريحة واسعة من المشاهدين.

إسعاد يونس

"تيتا زوزو" يعد من الأعمال التي تسلط الضوء على قوة الروابط العائلية وأهمية التضامن والتعاون في مواجهة التحديات، مما يجعله عملًا ذو قيمة فنية واجتماعية مميزة. الجمهور يتطلع إلى مشاهدة هذا العمل الذي يجمع بين الأداء المتميز والسيناريو القوي، في إطار إخراج متقن يقدمه المخرج شيرين عادل.

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