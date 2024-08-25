صلاح عبدالله ينتهى من تصوير مسلسل "تيتا زوزو" لـ إسعاد يونس

أعلنت المخرجة شيرين عادل عبر حسابها على إنستجرام عن انتهاء الفنان صلاح عبد الله من تصوير دوره في مسلسل "تيتا زوزو"، حيث نشرت شيرين مجموعة من الصور التي تجمعها بالفنان صلاح عبد الله وفريق العمل، معلقةً: "عم صلاح خلص دوره النهاردة.. شكراً لوجودك معانا يا غالي.. #تيتا_زوزو #قريباً"، والموجز يرصد تفاصيل المسلسل.

دور صلاح عبد الله في "تيتا زوزو"

في هذا المسلسل، يلعب صلاح عبد الله دوراً محورياً كجار لإسعاد يونس، حيث يجسد شخصية شخص يحمل مشاعر حب قديمة تجاهها ويتمنى الزواج منها. دوره يتضمن كونه الداعم الرئيسي لإسعاد يونس في الأوقات الصعبة، حيث يكون بجانبها خلال الأزمات والمشاكل التي تواجهها. إسعاد يونس، من جانبها، تجسد شخصية قيادية في وزارة الزراعة، وتواجه عائلتها العديد من الأزمات التي تتطلب حلولاً جذرية لإنقاذهم.

صلاح عبدالله وشيرين عادل

تقدير إسعاد يونس لصلاح عبد الله

بعد انتهاء تصوير صلاح عبد الله لدوره في مسلسل "تيتا زوزو"، عبرت إسعاد يونس عن تقديرها العميق للفنان. على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، نشرت إسعاد يونس صورًا من كواليس العمل، وكتبت: "صاصا خلص دوره النهاردة في تيتا زوزو". وأضافت: "شاطر يا صاصا، عقبالنا أما نخلص زيك، كل الحب يا قمر".

أسرة عمل تيتا زوزو

إسعاد يونس تتحدث عن علاقتها بشيريهان

في سياق آخر، تحدثت إسعاد يونس عن علاقتها بالفنانة شيريهان التي تزوجها زوجها السابق علاء الخواجة. خلال لقائها ببرنامج "AB talks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، أكدت إسعاد يونس أنها تقبلت فكرة الزواج الثاني بصدر رحب، وشرحت أنها كانت في البداية في حالة صدمة وغيرة، لكنها تجاوزت هذه المشاعر بفضل حبها واستقرارها العائلي. وأضافت أن أولادها كانوا سببًا كبيرًا في استمرارها في العلاقة بعد زواج زوجها الثاني، وأشادت بإنسانية شيريهان وقدرتها على التحمل.

مسلسل "تيتا زوزو" وتفاصيل البطولة

صلاح عبد الله

يشارك في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" إلى جانب إسعاد يونس، عدد من الفنانين المميزين مثل مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف. المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ويعد من الأعمال المنتظرة التي تجمع بين مجموعة من الأسماء الكبيرة في الدراما المصرية.

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