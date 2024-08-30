إسعاد يونس تعود للدراما بـ قصة حب مع صلاح عبد الله والسر "تيتا زوزو"

أوشكت النجمة الكبيرة إسعاد يونس على الانتهاء من مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم"تيتا زوزو"، والذي من المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل، ومن هنا يستعرض "الموجز" التفاصيل.

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو

تجسد النجمة القديرة إسعاد يونس، خلال أحداث مسلسل " تيتا زوز" شخصية وكيلة وزارة الزراعة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، ومن هنا تبدأ الأحدث حيث تمر تيتا زوزو بعدة مشاكل هي وعائلتها الصغيرة، تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

أما من جانب آخر يجسد الفنان القدير صلاح عبد الله دور جار الفنانة إسعاد يونس، وهي حبه القديم ويتمني الزواج منها، ويكون لها الداعم لها، ويساعدها في حل المشاكل والأزمات التي تتعرض لها.

نجوم تيتا زوز

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو كل من إسعاد يونس يشاركها في بطولته كل من صلاح عبدالله، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، المسلسل يدور في إطار اجتماعي لايت، مكون من 30 حلقة،

يعد مسلسل تيتا زوزو عودة جديدة للنجمة القديرة إسعاد يونس للدراما، إذ غابت عن الشاشة الصغيرة ما يقرب من 30 عام بعد مشاركتها في مسلسل السقوط في بئر سبع عام 1995.

وكانت أحداث مسلسل السقوط في بئر سبع في إطار تشويقي مثير، حول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، ومن بطولة سعيد صالح، أبو بكر عزت، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، وطارق الدسوقي، ومن تأليف عبدالرحمن فهمي وسامي غنيم وإخراج نور الدمرداش.

أعمال جديدة في حياة إسعاد يونس

وفي نفس السياق تظهر النجمة القديرة إسعاد يونس كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل أطلق عليه صناعه اسم"إنترفيو" بطولة رنا رئيس، والمقرر عرضه قريبًا عبر منصة شهرة والعمل يمثل أولى بطولات رنا المطلقة في الدراما، ومن إخراج أحمد خالد أمين، كما تشارك إسعاد في دراما رمضان المقبل 2025 بالجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" مع دينا الشربيني وشريف سلامة.

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