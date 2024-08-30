دينا الشربيني بطلة ديربي الموت لـ يوسف الشريف .. تفاصيل

بدأت النجمة دينا الشربيني في التحضيرات الأولية، لتصوير دورها في الفيلم الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم " ديربي الموت" بطولة النجم الكبير يوسف الشريف.

دينا الشربيني

ويعد فيلم "ديربي الموت" عودة جديدة للنجم الكبير يوسف الشريف بعد غياب دام سنوات عن شاشات السينما، العمل من إنتاج صندوق BIG Time بالشراكة مع الشركة المتحدة، وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وعلم "الموجز" أن تعاقدات النجمة دينا الشربيني منذ أيام على تقديم دورالبطولة النسائية أمام بطل الفيلم النجم يوسف الشريف.

كما يعد فيلم “ ديربي الموت” هو اللقاء الثاني بين يوسف الشريف ودينا الشربيني، إذ تقابلا الثنائي من قبل في فيلم بني أدم، الذي كان آخر أعمال النجم يوسف الشريف في السينما.

ويذكر أن شاركت النجمة دينا الشربيني في بطولة فيلم "شقو" بطولة النجم محمد ممدوح، وكوكبة كبيرة من النجوم منهم عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

ويعتبر فيلم شقو واحدًا من أبرز الأفلام التي عرضت في 2024، خاصة أنه يشارك عدد كبير من النجوم، ينتمي فيلم شقو لنوعية الأفلام ذات الطابع التشويقي الأكشن.

دينا الشربيني

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وأحداثه يسيطر عليها طابع الأكشن التشويقي الاجتماعي.

وتتلخص قصة فيلم "شقو" حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون يقومون بممارسة أعمال إجرامية ومشبوهة، تدفعهم أعمال الغير مشروعة لأزمات كبيرة

أبطال فيلم"شقو"

الفيلم من بطولة النجم عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، ظهور خاص النجمة الكبيرة يسرا، العمل من تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

وكما شاركت النجمة دينا الشربيني في فيلم "بني آدم" الذي قد عرض من قبل في عام 2018، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك في بطولته كل من: أحمد رزق، دينا الشربيني، هنا الزاهد، الراحل محمود الجندي، بيومي فؤاد، خالد كمال، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وعبدالرحمن محمد.

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