آخرها قضية مخدرات.. أبرز أزمات الفنانة منة شلبي بعد تصدرها التريند

الفنانة منة شلبي.. أثارت الفنانة منة شلبي اهتماماً واسعاً بعد ظهورها كضيفة في برنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه الثنائي عمرو سعد وأحمد سعد عبر قناة MBC ومنصة شاهد.

كانت الحلقة في إطار كوميدي وساخرالذي رصدها " الموجز"، حيث تناولت موضوع الزواج بطرق فكاهية، مما أضفى جواً من المرح والضحك.

كشفت شلبي أيضاً عن تعرضها للخيانة من حبيب سابق، مؤكدة أنها اكتشفت الخيانة بنفسها لكنها فضلت عدم الخوض في التفاصيل حفاظاً على خصوصياتها. كما ناقشت الصفات التي لا تتحملها في شريك حياتها، مشيرة إلى أنها لا تقبل الأشخاص الذين يعتبرهم "دمهم تقيل" أو "مدعين".

لذلك نستعرض في السياق التالي أبرز أزماتها:



أزمات قانونية وجدل واسع

أثارت قضية ضبط مواد مخدرة بحوزة منة شلبي في مطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، تم اقتيادها إلى النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية. القضية أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين، مما دفع نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى إصدار بيان تطالب فيه الجميع باحترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم.

في وقت لاحق، قضت محكمة النقض المصرية بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس منة شلبي لمدة عام بتهمة حيازة المخدرات. هذه الأزمة كانت واحدة من العديد من التحديات التي واجهتها الفنانة في السنوات الأخيرة.

مشكلات في الحياة الشخصية

مرت منة شلبي بعدد من المواقف الصعبة في حياتها الشخصية. منها خطوبتها في بداية مشوارها الفني للمخرج خالد يوسف، والتي لم تكتمل لأسباب لم تُكشف حتى الآن. وقد أكدت الفنانة زيزي مصطفى أن ابنتها كانت تجمعها علاقة حب مع خالد يوسف.

كما تعرضت منة لموقف غريب عندما اقتحم شاب سوداني الجنسية منزلها بعد فترة من مطاردته، معبراً عن حبه الشديد لها، وقد قُبض على الشاب، وأوضح أنه لم يكن ينوي إلحاق الأذى بها.

اتهامات العنصرية والتأثير على صحتها

اتهمت إحدى الممرضات منة شلبي بالعنصرية خلال تعاملها معها في الجونة، حيث كانت الممرضة المسؤولة عن رعاية والدتها الفنانة زيزي مصطفى، ادعت الممرضة أن منة تسببت في إصابتها بمرض جلدي نتيجة التعامل غير اللائق.

تأجيل عرض فيلم "الهوى سلطان"

في خبر آخر، أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" تأجيل عرضه في دور العرض المصرية، الذي كان مقرراً في أغسطس.

الفيلم، الذي يشارك فيه منة شلبي وأحمد داود وسوسن بدر، ينتمي إلى النوع الرومانسي الاجتماعي. التأجيل أثار تساؤلات حول الموعد الجديد لعرض الفيلم.

منة شلبي

مشاريع قادمة وتوقعات جديدة

على الصعيد الفني، تعاقدت منة شلبي على بطولة الجزء الثاني من فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، الذي يُنتظر أن يحقق نفس النجاح الذي حققه الجزء الأول.

الفيلم من تأليف محمد صادق وسيناريو وحوار محمد جلال، ويشارك فيه مجموعة من النجوم مثل كريم فهمي وسلمى أبو ضيف.

الجزء الأول من "هيبتا" الذي عُرض في عام 2016 نال إعجاباً كبيراً من الجمهور، مما يرفع من توقعات النجاح للجزء الثاني.

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