أبرز تصريحات منة شلبي عن مواصفات شريك حياتها المستقبلي وموقفها من الغيرة

تصدر اسم الفنانة منة شلبي، تريند جوجل، بعدما حلت ضيفة في برنامج "بيت السعد" مع النجمان أحمد سعد وعمرو سعد، حيث كشفت خلال اللقاء عن جوانب من حياتها الشخصية ومواصفات شريك حياتها.

وأكدت منة شلبي خلال البرنامج أنها لم ترتبط بعد بسبب "النصيب"، وعبّرت عن عدم رغبتها في الزواج التقليدي أو "زواج الصالونات"،قائلة:" لم أرتبط حتى الآن بسبب النصيب، وأنا شخص مسؤول بشكل عام، وممكن أتزوج فنان عادي، ولكن المشكلة أن كل الممثلين أصحابي وأخواتي، وضد زواج الصالونات أو الزواج التقليدي، والراجل أول لما بيخش على الست علشان يتعرف عليها بيبقى حنين أكتر من الأم ودي بتبقى فيها أفورة".

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحات منة شلبي خلال برنامج “بيت السعد”:

تصريحات منة شلبي عن شريك حياتها المستقبلي

وأوضحت أنها تبحث عن شريك يكون لطيفاً وطبيعياً، وتجنب "المدعيين" و"أبو وشين"، وأنها لا تشعر بالغيرة من النساء الأخريات، وتقدّر الجمال في الجميع، مُضيفة :" أنا مش عايزة اتجوز واحد دمه تقيل، والمدعي وأبو وشين، وطبعا مش هارتبط يشخص بتاع ستات، وأنا من النوع اللي ما بيغلش من البنات، يعني مش بغل وأحقد على أي بنت جميلة أشوفها، بشوف إن ربنا خلق ناس حلوة فنقول عليها حلوة".

الراقصة والسياسي

و فيما يخص الرقص، قالت إنها تحب الرقص ولكنها تفضل مشاهدة الأداءات الراقية مثل تلك التي تقدمها نبيلة عبيد في "الراقصة والسياسي"، مُعلقة:" بحب الرقص، وممكن أرقص في عمل أو فوازير عادي، ولكن لن أستطيع تقديم الفوازير مثل نيللي وشيريهان، وبحب أتفرج على الرقص، خاصة هند رستم، وكذلك نبيلة عبيد في الراقصة والسياسي، رغم اختلاف مدارسهما، وكل مرة أشاهد فيلم الراقصة والسياسي لا بد أن أتصل بـ نبيلة عبيد أحدثها عنه".

تصريحات منة شلبي عن والدها

وعن والدها، وصفت منة شلبي علاقتها به بأنها محبة وتقدّر اختياره كأب لها، وأضافت مازحة أنها ستتردد في حال تقدم شخص يشبه والدها للزواج، لأنه كان مزواجًا، قائلة:" أنا بحب أبويا جدًا، وشخصيتة ولسه قريب في عيد ميلاده كتبت له بوست وقولت له باشكر ماما إنها اتجوزتك واختارتك أب ليا، عمرك ما ضغطت عليا وطول الوقت محترم وجميل وأصيل ومؤدب، ولو تقدم لي شخص للزواج يشبه والدي، هاتردد في القرار، عشان بابا كان مزواج".

منة شلبي تكشف عن تعرضها للخيانة

وكشفت أيضاً عن تعرضها للخيانة من حبيب سابق، لكنها لم تكشف تفاصيل تلك الواقعة اكتفت بالقول بأنها ضبطته متلبس بالخيانة، كما رفضت أيضًا ذكر اسمه.

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