الجوكر.. منة شلبي بـ 7 أعمال دفعة واحدة تعرف على التفاصيل

تعيش الفنانة منة شلبي حاليًا فترة من النشاط الفني المميز، حيث تتنوع أعمالها بين السينما والدراما، ما يعكس تميزها وتفانيها في تقديم أدوار متنوعة وجذابة، فهي تعتبر واحدة من أبرز نجمات الفن العربي، وتحرص دائمًا على اختيار أدوار تحمل طابعًا خاصًا يجذب المشاهدين، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز أعمالها الفنية.

منة شلبي

فيلم الهوى سلطان

في السينما، أنهت منة تصوير فيلم "الهوى سلطان" الذي يجمعها بالفنان أحمد داود، تقدم فيه شخصية "سارة"، وهي امرأة تعمل في مصلحة حكومية وتواجه تحديات نفسية نتيجة زواج والدها من امرأة أخرى، الفيلم يتناول قصة رومانسية اجتماعية ومن المنتظر الإعلان عن موعد عرضه قريبًا، ويشاركها في بطولته أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

فرقة الموت

كما تواصل منة شلبي تصوير فيلم "فرقة الموت" الذي تشارك فيه مع النجم أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، عصام عمر، وآخرون من النجوم، وتقدم فيه دور "سميرة"، وهي شخصية مناضلة تشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني، والعمل يتسم بطابع أكشن تشويقي تاريخي، وهو من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

منة شلبي

فيلم هيبتا 2

منة لم تكتفِ بذلك، بل تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم "هيبتا 2" مع المخرج هادي الباجوري، بجانب فيلم "كونداليني" المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة ميرنا الهلباوي، حيث يشاركها البطولة الفنان ظافر العابدين.

مسلسل “سفنجة وزفلطة”

في مجال الدراما، تستعد منة شلبي لتقديم مسلسل جديد بعنوان "سفنجة وزفلطة" من إخراج كاملة أبو ذكري، حيث يدور في إطار اجتماعي شعبي ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، ويجري حالياً اختيار باقي أبطاله، كما تواصل منة شلبي تحضيراتها لمسلسل "سيدتي العويلة"، وهو عمل موسيقي استعراضي رومانسي من تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري، إلى جانب ذلك، تعاقدت على بطولة مسلسل "هدوء القتلة" المأخوذ عن رواية للكاتب طارق إمام، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره بعد رمضان 2025.

اقرأ أيضًا:

منة شلبي تعود للساحة الفنية بقوة مع الهوى سلطان في نهاية الصيف

منة شلبي بين تأجيل مسلسل "هدوء القتلة" واستعدادات لأعمال فنية جديدة