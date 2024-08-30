ويجز يشعل أجواء العلمين الجديدة 2024 بحفل غنائي ضخم

يشهد جمهور العلمين الجديدة الليلة حدثًا فنيًا مميزًا، حيث يحيي نجم الراب المصري ويجز حفلاً غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، يُتوقع أن يقدم ويجز لجمهوره باقة من أفضل أغانيه التي جعلته واحدًا من أبرز نجوم الموسيقى في مصر والوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، ويستعرض الموجز تفاصيل الحفل.

ويجز يعبر عن سعادته بإحياء حفل الختام

أعرب ويجز عن سعادته الكبيرة بإحياء حفل ختام المهرجان هذا العام، خاصة بعد النجاح الساحق الذي حققه حفله في نسخة العام الماضي. وفي تصريحاته التي أدلى بها عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، قال ويجز: "أنا نفسى مستني حفلة الجمعة"، مؤكدًا أن انتظار الجمهور وحماسه لحضوره يشعره بسعادة كبيرة. وأضاف: "حاجة بجد تبسطني جدًا، وأنا متحمس للحفلة جدًا، إن شاء الله كل الناس تنبسط".

ويجز

مفاجآت لجمهور ويجز.. قبل إصدار الألبوم الجديد

أكد ويجز خلال تصريحاته أنه يجهز مفاجآت عديدة لجمهوره في هذا الحفل، مشيرًا إلى أن هذه الحفلة ستكون الأخيرة قبل طرح ألبومه الجديد المتوقع صدوره قريبًا. وقد قال: "محضر الكثير من المفاجآت لجمهوري، وأكيد عارف إن الناس حابة تسمع على الأقل حتى حاجة بسيطة من ألبومي الجديد، إن شاء الله نقدر نظبطها في الحفلة".

ويجز

العلمين الجديدة.. طاقة إيجابية وحضور جماهيري كبير

أشاد ويجز بمدينة العلمين الجديدة وأجواء المهرجان، حيث وصف الطاقة هناك بأنها "مختلفة" ومليئة بالحيوية. وقال: "حفلة العلمين كل سنة بتجدد طاقتي، ومتحمس جدًا إني أشوف الحضور الجماهيري الكبير أوي اللي ما بيحصلش غير عندنا". وتابع: "ما فيش أحلى من المية بتاعتنا، أنا نفسي قاعد حاليا مبسوط، ومستمتع جدًا بالأجواء والبحر، وجو العلمين جميل جدًا، وبتمنى تفضل شغالة طول السنة صيف شتا، ونستمتع بيها طول الوقت".

ويجز

ويجز.. نجم الراب الذي كسر الأرقام القياسية

منذ انطلاقته الفنية، حقق ويجز شعبية كبيرة بفضل أغانيه التي لاقت رواجًا كبيرًا بين الشباب. واحدة من أغانيه الشهيرة هي "دورك جي" التي أطلقها في 11 مارس 2020، والتي حققت نجاحًا مذهلاً في وقت قصير جدًا. وصلت الأغنية إلى 24 مليون مشاهدة على يوتيوب في شهرين فقط، ما جعلها واحدة من الأغاني الأكثر استماعًا في مصر والوطن العربي.

ويجز

أغاني ويجز تحصد ملايين المشاهدات

إلى جانب "دورك جي"، حققت أغاني أخرى لويجز أرقامًا كبيرة على منصات الاستماع المختلفة. أغنية "البخت" جمعت 274 مليون مشاهدة، و"دورك جاى" 125 مليون مشاهدة، بينما حصدت "كيفى كده" 53 مليونًا، وأخيرًا "أميرة" التي حققت 22 مليون مشاهدة.

ختام.. ويجز مستمر في النجاح والتألق

تظل مسيرة ويجز الفنية متألقة، ويستمر في تحقيق نجاحات متتالية مع كل عمل يقدمه. حفله الليلة في العلمين الجديدة يمثل محطة جديدة في مشواره الفني، ومن المتوقع أن يترك بصمة قوية في قلوب جمهوره، الذي ينتظر بفارغ الصبر ألبومه الجديد والمفاجآت التي يخبئها له. من الواضح أن ويجز يواصل تألقه كأحد أبرز نجوم الراب في المنطقة، معززا مكانته بين الجمهور بأعمال مميزة وأداء استثنائي.

اقرأ أيضًا:

طرح تذاكر حفل ويجز في مهرجان العلمين بأسعار متنوعة



محدش عبرك وبتركب التريند.. ويجز يتعرض لهجوم بعد نشره ”ستوري” على حسابه فما القصة

