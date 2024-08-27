بعد مسلسل بيمبو.. هل يشارك ويجز في أعمال درامية تانية؟

هل يشارك ويجز في أعمال درامية تانية؟.. يختتم مهرجان العلمين الجديدة فعالياته يوم 30 أغسطس الجاري، بحفل لنجم الراب ويجز وطرحت شركة تذكرتى أسعار تذاكر الحفل من خلال منصتها الإلكترونية لأربع فئات متاحة الجميع.

هل يشارك ويجز في أعمال درامية مرة تانية ؟

ولنجم الراب ويجز تجربة تمثيلية واحدة حيث شارك فى مسلسل "بيمبو" عام 2021 للمخرج عمرو سلامة وكانت تجربته الأولى فى التمثيل، وكشف ويجز من قبل فى تصريحات تليفزيونية عن أسباب تأجيل خطوة التمثيل، بعد بيمبو، مؤكدًا أنه متحمس مرة أخرى للتمثيل ولكن التجربة بتحتاج التزام وتفرغ ووقت.

ويجز

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار إستراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

مهرجان العالم علمين

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

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