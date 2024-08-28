موعد بدء عرض مسلسل تيتا زوزو والقنوات العارضة له

أوشكت أسرة المسلسل الجديد "تيتا زوزو" على الانتهاء من تصوير مشاهد العمل، بعد أن استمرت عملية التصوير لمدة أربعة أشهر متواصلة، يشارك في بطولة المسلسل النجمة القديرة إسعاد يونس، التي تعود إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب لتجسد دورًا جديدًا ومميزًا، ويكشف الموجز موعد الانتهاء من التصوير، وكواليس العمل

قررت الشركة المنتجة عرض المسلسل خلال شهر سبتمبر المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وهذا التوقيت يجعله جزءًا من موسم "الأوف سيزون"، الذي يجذب جمهورًا واسعًا من المشاهدين الباحثين عن محتوى ترفيهي خارج المواسم التقليدية.

تيتا زوزو

قصة مسلسل "تيتا زوزو"

تدور أحداث مسلسل "تيتا زوزو" في إطار اجتماعي مشوق، حيث تجسد إسعاد يونس دور وكيل وزارة متقاعدة، والتي تعيش حياة هادئة نسبيًا، لكن الأمور تأخذ منحنى مختلفًا عندما تبدأ في التدخل في شؤون أبنائها الزوجية. يتطرق المسلسل إلى موضوعات تتعلق بالحياة اليومية لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة، وكيفية تعاملها مع التحديات والمشكلات التي تواجهها.

تلعب إسعاد يونس دور الجدة التي تقف دائمًا إلى جانب أبنائها وأحفادها، وتحاول حل مشاكلهم الزوجية بطرقها الخاصة. رغم كونها "كبيرة العائلة"، إلا أنها تتعامل مع المواقف بطريقة خفيفة الظل، مما يضفي على المسلسل جانبًا كوميديًا يخفف من حدة الأزمات التي تواجهها العائلة.

إنتاج وإخراج المسلسل

إسعاد يونس

تسعى المخرجة شيرين عادل للانتهاء من عملية المونتاج في أقرب وقت ممكن، لضمان جاهزية العمل للعرض في سبتمبر المقبل. ومن الجدير بالذكر أن فريق العمل تمكن من إنجاز عدد كبير من المشاهد في وقت قياسي، حيث لم يتبق سوى 10 أيام للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل.

أبطال مسلسل "تيتا زوزو"

إسعاد يونس من تيتا زوزو

يتكون مسلسل "تيتا زوزو" من 30 حلقة، ويجمع نخبة من النجوم إلى جانب إسعاد يونس، منهم: مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدي بدر، وإيمان يوسف، بالإضافة إلى عدد من الأطفال. المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

الجانب الاجتماعي والكوميدي للمسلسل

يعد "تيتا زوزو" مزيجًا بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، حيث يسعى لعرض قضايا واقعية من خلال إطار خفيف وممتع. المسلسل يقدم رسالة مفادها أن الحياة العائلية مليئة بالتحديات، ولكنها أيضًا مليئة بالمواقف الطريفة التي تخفف من وقع تلك التحديات.

تأتي عودة إسعاد يونس للشاشة بمثابة مفاجأة سارة لجمهورها، خاصة بعد أن اشتهرت بتقديم شخصيات قوية ومستقلة، مما يجعل هذا الدور الجديد إضافة مميزة لمسيرتها الفنية. يتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بفضل فريق العمل المميز والسيناريو الذي يجمع بين الواقعية والطرافة.

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