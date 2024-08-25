بعد انتهاء تصوير مشاهده في "تيتا زوزو".. صلاح عبد الله: "ما زلت أعيش وأعمل.. ولا زال لدي أمل"

أعلن الفنان القدير صلاح عبد الله عن انتهاء تصوير مشاهده في مسلسل "تيتا زوزو"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجمة القديرة إسعاد يونس.

جاء هذا الإعلان من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام الذي رصده موقع " الموجز " ، حيث عبّر عن مشاعره تجاه الفن والحياة، مؤكدًا أنه ما زال يحتفظ بالأمل رغم كل التحديات.

صلاح عبد الله يعبر عن حبه للفن وأمله في المستقبل

من خلال منشور على حسابه الرسمي على إنستجرام، شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره بتفاصيل انتهاء تصوير مشاهده في مسلسل "تيتا زوزو". عبر عبد الله عن سعادته بإنهاء دوره في العمل، مؤكدًا على استمرار حبه لمهنة التمثيل وقدرته على العطاء رغم الظروف.

في كلماته المؤثرة، قال: "إمبارح خلصت دوري في مسلسل تيتا زوزو وأنا مروح قلت لنفسي لسه بمثل يعني لسه عايش وبشتغل وقادر على العطاء يعني لسه عندي أمل. لحظات اليأس والزهق والخنقة والإحساس بالعجز لحظات ضعيفة جدًا، ولحظات الأمل في بكره أقوى منها بفضل المولى عز وجل.. الحمد لله."

مشاعر الحب والود بين فريق عمل "تيتا زوزو"



رافق صلاح عبد الله منشوره على إنستجرام بمجموعة من الصور من كواليس مسلسل "تيتا زوزو"، تظهر فيها لحظات الفرح والتآخي بين فريق العمل.

وقد أظهرت الصور جوًا من الحب والمودة الذي يسود بين طاقم المسلسل، ما يعكس الروح الجماعية والتعاون الكبير بين الممثلين والفنيين.

تفاعل مع الصور عدد كبير من نجوم الفن وجمهور صلاح عبد الله، معربين عن حبهم وتقديرهم للفنان القدير.

صلاح عبدالله

تحديات أثناء التصوير .. تأجيل العمل بسبب وفاة المنتج تامر فتحي

لم يكن تصوير مسلسل "تيتا زوزو" سهلاً، حيث تعرض الفريق لصدمة كبيرة بعد وفاة المنتج تامر فتحي في حادث سير مأساوي.

هذا الحدث أدى إلى تأجيل التصوير لفترة، مما أثر بشكل كبير على طاقم العمل.

ومع العودة للتصوير، علقت المخرجة شيرين عادل بكلمات حزينة على غياب المنتج تامر فتحي، معربة عن الحزن الذي يسيطر عليها وحالة الصدمة التي يعيشها الجميع.

وقالت: "النهاردة أول يوم هنزل أصور من غير ما تكون جنبي يا تامر، موقف صعب أوي عليا وعلى كل الناس، بس لازم نكمل عشان ده شغلك وعشان اسمك يفضل موجود، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته."

قصة "تيتا زوزو" وإطارها الاجتماعي الكوميدي

تدور أحداث مسلسل "تيتا زوزو" في إطار اجتماعي ممتع ومشوق، حيث يتناول قصصًا تلامس الواقع بروح فكاهية تجمع بين الكوميديا والتشويق. ومن المتوقع أن تُعرض أولى حلقاته خلال الفترة القليلة المقبلة بعد استكمال تصوير المشاهد المتبقية.

المسلسل يضم عددًا من النجوم البارزين في الدراما المصرية، ما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة على الساحة الفنية.

نجوم المسلسل

إلى جانب الفنانة القديرة إسعاد يونس، يضم مسلسل "تيتا زوزو" نخبة من الفنانين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة بين المشاهدين. من بينهم إسلام إبراهيم، مصطفى غريب، ندى موسى، محمد كيلاني، حمزة العيلي، محمود البزاوي، نور محمود، وغيرهم.

يتوقع أن يقدم هؤلاء النجوم أداءً مميزًا يزيد من جاذبية العمل ويضمن له متابعة جماهيرية واسعة.

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