يحيي الفخراني والأبطال الشباب.. لعبة الاستاذ والتلميذ تشعل منافسات مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025 ينتظرها كل عام خلال شهر رمضان الملايين من محبي الأعمال الدرامية، وبالرغم من أنه من المحتمل ان يغيب العديد من فناني الصف الأول عن الساحة خلال السباق الرمضاني القادم لعام 2025، هناك قائمة مسلسلات تم الإعلان عن عرضها يستعرضها لكم الموجز خلال التقرير التالي:

مسلسل المداح 5



البداية مع مسلسل المداح، حيث أعلن الفنان حمادة هلال عن جزء جديد من العمل، والذي بدأ التحضير الفعلي له، ليعرض في شهر رمضان المقبل.

وبذلك يصل عدد أجزاء المسلسل إلى 5 متتالية كما سيشارك في بطولته خالد سرحان وهادي خفاجة وفتحي عبد الوهاب وعدد آخر من النجوم الشباب.

مسلسل الاستاذ

يخوض الفنان يحيى الفخراني السباق الرمضاني القادم 2025 بأحد الأعمال الدرامية التي من المقرر أن يخرجها ماندو العدل.

تفاصيل مسلسل يحيي الفخراني في رمضان 2025

والمسلسل الذى يقدمه يحيي الفخراني يحمل إسم “الأستاذ” ومن إنتاج شركة العدل جروب، وتأليف أمين جمال وإخراج ماندو جروب.

يحيي الفخراني

مسلسل العتاولة 2

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن الجزء الثاني من المسلسل، والذي يحمل العديد من الأحداث الجديدة والغريبة.

ما أثار فضول البعض، خاصة أن هناك بطلين من أبطال المسلسل قد انتهى دورهما بوفاتهما خلال الأحداث، وهما الفنان باسم سمرة الذي يجسد شخصية "عيسى الوزان" والفنانة فريدة سيف النصر بشخصية "سترة العترة".

مسلسل أش أش

بدأ المخرج محمد سامي تصوير المشاهد الأولى من العمل ويشارك في بطولته إدوارد وماجد المصري ومحمد الشرنوبي وطارق النهري وسلوى عثمان وعدد من النجوم الشاب.



مسلسل سيد الناس

يعود الفنان عمرو سعد للمنافسة من جديد بعد غياب عدة سنوات، حيث يقوم ببطولة مسلسل "سيد الناس" ليعرض في شهر رمضان المقبل.

العمل من إخراج محمد سامي، ومن تأليف مهاب طارق الذي أكد انتهاءه من كتابة 10 حلقات كاملة.

مسلسل جودر 2

بدأ صناع مسلسل "جودر"، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، وإخراج إسلام خيري، التحضيرات والاستعدادات لاستئناف تصوير الأيام المتبقية من العمل، الذي عُرض الجزء الأول منه في شهر رمضان المنصرم.

حيث من المقرر استئناف التصوير الأسبوع المقبل، بمجموعة مشاهد داخل الديكور الأساسي للعمل، استعداداً لعرضه في شهر رمضان.

جودر

مسلسل فهد البطل

أعلن الفنان أحمد العوضي عن خوضه السباق الرمضاني المقبل 2025 مسلسلاً جديداً من تأليف محمود حمدان، ليكون التعاون الثاني بينهما بعد نجاح مسلسل "حق عرب". وأكد العوضي أن المسلسل يجمع بين الطابع الشعبي والصعيدي، وسيكون مفاجأة ضخمة للجمهور.

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