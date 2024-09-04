تفاصيل مسلسل يحيى الفخراني في موسم رمضان 2025

يواصل النجم يحيى الفخراني تقديم أعمال جديدة في عالم الدراما، مع استعداداته للمشاركة في مسلسل "الأستاذ" ضمن موسم رمضان 2025، ليضيف عملاً جديداً إلى مسيرته الفنية الطويلة، ويستعرض الموجز من خلال هذا التقرير تفاصيل العمل.

يستعد الفنان يحيى الفخراني للمشاركة في الموسم الدرامي لرمضان 2025، حيث سيعود إلى الشاشة الصغيرة بمسلسل جديد من إنتاج شركة العدل جروب، وهي الشركة التي اعتاد الفخراني التعاون معها في عدد من أعماله السابقة، العمل الجديد سيكون من إخراج ماندو العدل وتأليف أمين جمال،



تفاصيل المسلسل الجديد

يحيي الفخراني

اختارت الشركة المنتجة للعمل الدرامي اسم "الأستاذ" كأسم مؤقت للعمل، والذي يثير الفضول بين محبي الدراما المصرية، خاصة مع عودة الفخراني بعد غياب عن الشاشة الصغيرة، الإنتاج سيكون من مسؤولية شركة العدل جروب، ومن إخراج ماندو العدل، الذي سيتولى إخراج المسلسل، مما يشير إلى عمل درامي متماسك.

آخر أعمال يحيى الفخراني

يحيي الفخراني

آخر ظهور للفنان يحيى الفخراني على الشاشة كان من خلال مسلسل "عتبات البهجة" في رمضان الماضي، المسلسل شهد مشاركة مجموعة من الفنانين، من بينهم جومانا مراد وصلاح عبد الله وعنبة، العمل كان مأخوذاً عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وتولى دكتور مدحت العدل معالجة الرواية تليفزيونياً، بينما أخرجه مجدي أبو عميرة، بالإضافة للفنانة هنادي مهنا.

تفاصيل دور هنادي مهنا في مسلسل عتبات البهجة

وكشفت هنادي مهنا عن رد فعل والدها عندما علم أنها مشاركة في هذا العمل، لافتة أنه كان في غاية السعادة، وقال لها وقتها صبرتي ونولتي.

وقالت هنادي مهنا أنها تشعر بالفخر لكونها جزءًا من هذا العمل الذي كتبه دكتور مدحت العدل، حيث سبق وتعاونت معه مؤخرًا في أوبريت بعنوان"القدس هترجع لنا".

وأوضحت هنادي مهنا أن سبب تفضيلها لشخصية «فلة» ورفضها لدور "جميلة" هو شعورها بالإنجذاب تجاه «فلة» لاختلافها تماماً عن شخصيتها الحقيقية، وعن كل أعمالها السابقة، أما جميلة فكانت شبه بعض الأعمال التي قدمتها مؤخرًا من حيث الشكل و القصة والمضمون.

كواليس مسلسل عتبات البهجة مع يحيي الفخراني

وأكدت هنادي مهنا على أن كواليس مسلسل عتبات البهجة كانت ممتعة للغاية، وهذا لأنها تجمعها علاقة صداقة بكل الفنانين الذين شاركوا في هذا العمل،ولأنها تحب طريقة عمل شركة العدل جروب، التي وصفتهم بأنهم حقانيون، لتطبيقهم للعدل مع كل الفنانين في حقوقهم، ولا يميزون ممثل على آخر، لكونهم يعاملون الجميع بنفس الاحترام والاهتمام.

وأشادت هنادي مهنى بأداء النجمة جومانا مراد، ووصفتها بأنها فنانة خطيرة، وأنها أصيبت بالدهشة من كونها فنانة غير مصرية وأجادت تقديم دور نعنانة بهذه البراعة، ولفتت إلى أن جمهورها من الأطفال والكبار بعد عرض هذا العمل صاروا ينادونها بـ فلة إذا رأوها فى أي مكان،وعبرت أيضًا عن سعادتها الكبيرة بإعادة عرض المسلسل على شاشة التلفزيون، لأن هذا يمثل فرصة أكبر لمتابعته.



ولفتت هنادي مهنا إلى أنها تأخذ برأي زوجها بالفعل في الأعمال التي تعرض عليها، لكنها لا تعتمد بشكل كبير على آراء الآخرين، هي فقط تأخذ برأيهم لمعرفة الأمور التي قد لا تنتبه لها، وأنها تأخذ قراراتها بنفسها، وأحيانًا تندم على تلك القرارت.

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