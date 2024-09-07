تعرف على موعد عرض مسلسل إنترفيو والقنوات العارضة له

مسلسل إنترفيو.. أيام قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل "إنترفيو"، للفنانة رنا رئيس، ويعتبر هذا أولى بطولاتها المطلقة، حيث من المقرر عرضه عبر منصة Watch It ، ابتداءً من يوم11 سبتمبر الجاري.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بمسلسل إنترفيو، والتي يبحث عنها الجمهور حالياً.

قصة مسلسل إنترفيو

مسلسل إنترفيو، يحكي عن قصة نادين، المحللة التي تمر في حياتها بتغيرات كبيرة عقب إجراءها مقابلة عمل، ويسلط المسلسل الضوء على حياتها الشخصية وكيفية تعاملها مع مخاوفها، لاسيما ما يتعلق بالعلاقات العاطفية، ويسعى خالد شباط لإقناعها لكي تدخل في علاقة حب معه، ثم يطلب الزواج منها، وسرعان ما تظهر ترددًا وخوفًا، وبالرغم من ذلك، يواصل محاولاته لكي يقنعها ويعطيها فرصة للتعرف عليه.

رنا رئيس

أبطال مسلسل إنترفيو

مسلسل "إنترفيو" تدور أحداثه في إطار 10 حلقات، وهو بطولة رنا رئيس، ويشاركها في هذا العمل كوكبة من النجوم مثل ديانا هشام، مونيكا ألفونس، وسارة نور، بجانب مجموعة من الوجوه الشابة، وهو من إخراج أحمد خالد أمين، تأليف أمينة مصطفى.

آخر أعمال رنا رئيس

وفي سياق آخر، ظهرت رنا رئيس مؤخرًا في فيلم رحلة 404، الذي عرض مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، وقامت ببطولته منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وآخرون من النجوم.

رنا رئيس



آخر أعمال رنا رئيس

وشاركت رنا رئيس في رمضان 2024، بمسلسل "سر إلهى"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وهو من تأليف أمين جمال إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج شركة كودكس.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل خناقات رنا رئيس مع حماتها في مسلسل روح جدو



رنا رئيس تتصدر تريند السوشيال ميديا بعد حديثها مع السيسي

