تفاصيل مسلسل "إنترفيو" أول بطولة مطلقة لـ رنا رئيس قبل عرضه

طرحت منصة Watch IT على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام البرومو الدعائي لمسلسل "إنترفيو" الذي يتصدر بطولته الفنانة الشابة رنا رئيس، ويشاركها الفنان خالد شباط. وقد أرفقت المنصة تعليقاً على الفيديو جاء فيه: "مسلسل إنترفيو من أعمال Watch IT الأصلية قريبًا.. تقدروا تخمنوا ميعاد عرض المسلسل؟"، ويستعرض الموجز تفاصيل العمل.

تفاصيل مسلسل "إنترفيو"

رنا رئيس



يُعد مسلسل "إنترفيو" أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، ما يمثل خطوة كبيرة في مسيرتها الفنية. العمل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم ديانا هشام، مونيكا ألفونس، وسارة نور، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى.

عدد الحلقات وطبيعة العمل

رنا رئيس



ينتمي مسلسل "إنترفيو" إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط. تُعرض حلقتين كل يوم أربعاء عند منتصف الليل، ابتداءً من نهاية شهر أبريل الجاري.

أحداث المسلسل



تدور أحداث المسلسل حول "نادين"، التي تعمل محللة بيانات، لكن حياتها تنقلب رأساً على عقب عندما تتوجه لإجراء مقابلة عمل. يتناول المسلسل قصة حياتها الشخصية وتعاملها مع المخاوف التي تواجهها، خصوصاً فيما يتعلق بالدخول في علاقات عاطفية.

برومو مسلسل "إنترفيو"

رنا رئيس



قدمت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل "إنترفيو" تمهيدًا لعرضه على منصة Watch IT. ويغلب على البرومو الطابع التشويقي مع لمسات من الرومانسية، حيث يظهر أن رنا رئيس تجسد شخصية تخشى الدخول في علاقات عاطفية بسبب تجاربها السابقة. تقول في البرومو: "أنا بخاف من العلاقات علشان كده عمري ما دخلت في قصة حب حقيقية، أنا كتلة كلاكيع."

علاقة نادين وشخصية خالد شباط



في سياق الأحداث، يحاول خالد شباط الذي يشارك في البطولة إقناع "نادين" بالدخول في علاقة حب، ويطلب يدها للزواج، لكنها تبدي تردداً وخوفاً من الفكرة، إلا أنه يستمر في المحاولة ويحثها على إعطائه فرصة للتعرف عليها.

رنا رئيس

فريق العمل والمزيد من التفاصيل



مسلسل "إنترفيو" يشمل فريقاً كبيراً من الممثلين بجانب رنا رئيس وخالد شباط، من بينهم مونيكا ألفونس، حازم إيهاب، نور بدر، ميدو عادل، منة سماحة، وخالد جواد. العمل من تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين، ويتميز بطابع تشويقي ورومانسي، يعكس التحديات التي تواجهها "نادين" في حياتها الشخصية والمهنية.

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