ولا حس ولا خبر.. مسلسلات تواجه مصير مجهول.. تفاصيل

في ظل التطورات المتسارعة في عالم الدراما، يبرز تساؤل حول تأجيل بعض المسلسلات التي كان من المتوقع عرضها في موسم رمضان 2024، فقد كان من المفترض أن نشاهد ثلاثة أعمال درامية مميزة هي مسلسل "جريمة في منتصف الليل"، مسلسل "أمير العوامري"، ومسلسل"إثبات نسب"، لكن تم تأجيل عرضها إلى ما بعد الموسم الرمضاني بدون تحديد موعد دقيق.

وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل المسلسلات التي تم تأجيلها ومازالت تواجه مصيرًا مجهولًا إلى الآن.

نبيل عيسى

مسلسل إثبات نسب

صرح الفنان نبيل عيسى، بطل مسلسل "إثبات نسب"، بأن التصوير قد اكتمل لـ9 حلقات فقط من أصل 30 حلقة، رغم التوقعات بعودة التصوير مباشرة بعد رمضان، إلا أن العمل لم يستأنف حتى الآن، ولم يتلقَ عيسى أي تحديثات من الجهات الإنتاجية حول موعد عرضه، ويشارك في البطولة درة، محمود عبد المغني، صدقي صخر، هند عبد الحليم، محسن محيي الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، ولبنى ونس، المسلسل من تأليف محمد ناير وقصة جمال رمضان، وإخراج أحمد عبده، وتدور أحداثه حول صراعات الميراث والخلافات الزوجية.

مسلسل أمير العوامري

أما مسلسل "أمير العوامري"، فقد كشف مخرجه محمد النقلي أن التصوير لم يستأنف بعد، حيث أكملوا فقط 4 ساعات من أصل 15 ساعة، التغيرات في طاقم الإنتاج حالت دون استئناف التصوير أو تحديد موعد لعرض العمل، تدور أحداث المسلسل حول الصراع بين رجال الأعمال تحت شعار "الغاية تبرر الوسيلة"، ويشارك في البطولة هاني سلامة، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، مي سليم، وميريهان حسين. المسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

جريمة في منتصف الليل

مسلسل جريمة في منتصف الليل



كشف الفنان أحمد عبد العزيز أن مسلسل "جريمة في منتصف الليل" سيكون متاحاً قريباً على المنصات الإلكترونية، أشار عبد العزيز في تصريحات صحفية له إلى أن التصوير قد اكتمل بالكامل، ونفى وجود علاقة بين تأخير العرض وقضية مشابهة لقضية ابنة ليلى غفران، والمسلسل، كان يحمل في البداية اسم "دماء العذارى"، ويتناول جريمة قتل لطالبتين، وتدور الشبهات حول صديقتهما ميسون، يشارك في البطولة رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، محمد عز، محمد مهران، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، كريم عبد المغني، صلاح عبد الله، أحمد منير، حسني شتا، ومحمد فاروق شيبة. المسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

ومازال الجمهور منتظر الإعلان الرسمي عن مواعيد عرض هذه الأعمال المميزة التي أثارت اهتمامهم بمجرد الإعلان عن تفاصيلهم وأسماء أبطالهم.

اقرأ أيضًا:

درة تكشف عن شخصيتها فى مسلسل ”إثبات نسب”



درة بشكل مختلف من كواليس مسلسل ”إثبات نسب”

