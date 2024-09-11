نشرة فن الموجز| رامي وحيد يقتحم السينما العالمية وحلا شيحة تبحث عن جديد في رمضان وسعد الصغير تحت التحقيق مجددًا

يشهد عالم الفن في مصر والعالم العربي مجموعة من الأحداث المثيرة التي تثير اهتمام الجمهور من قضايا الفنانين القانونية إلى عودتهم القوية إلى الشاشة، مرورًا بالإنجازات الفنية الجديدة والتصريحات المثيرة التي تثير الجدل.

يرصد الموجز في التقرير أهم الأخبار في الساحة الفنية .



سعد الصغير تحت التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس الفنان سعد الصغير لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت إجراء تحليل مخدرات له في مصلحة الطب الشرعي.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة من ضبط سعد الصغير أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية.

وقد تم العثور على 9 فيب داخل حقيبته، حيث كان قادمًا من أمريكا عبر رحلة ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم تحويله إلى قسم النزهة لمزيد من التحقيقات.

سعد الصغير

ياسمين عبد العزيز تعود إلى الشاشة

أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن عودتها إلى الشاشة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم "وتقابل حبيب".

يأتي هذا الإعلان بعد غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، ومن المتوقع أن يحظى المسلسل باهتمام واسع من جمهورها، خاصة بعد النجاحات السابقة التي حققتها، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ياسمين عبد العزيز

رامي وحيد يبدأ تجربته في السينما العالمية

تصدر الفنان رامي وحيد محركات البحث بعد إعلان بدء تجربته في السينما العالمية من خلال الفيلم الأمريكي "Living with Grandma".

وقد شارك رامي صوراً من كواليس الاحتفال بهذا المشروع الجديد عبر حسابه على إنستجرام، معبراً عن حماسه وتطلعه لتحقيق النجاح في هذه التجربة السينمائية.

وقد علق قائلاً: "أول خطوة لي في السينما الأمريكية فيلم Living with Grandma عن قصة حقيقية، أتمنى أن أكون دائماً عند حسن الظن."

رامي وحيد

عمرو مصطفى يحتفل بمرور 25 عامًا على مشواره الفني

احتفل الفنان عمرو مصطفى بمرور 25 عامًا على مشواره في مجال تلحين الأغاني، ونشر رسالة مليئة بالتفاؤل عبر حسابه على إنستجرام.

في الرسالة، استعرض التحديات التي واجهها خلال سنوات عمله وأشار إلى بداية جديدة.

كتب عمرو مصطفى: "بعد 25 سنة من التلحين، مليانة نجاحات وتحديات وحروب، جيه وقت البداية الجديدة."

عمرو مصطفى

دعاء فاروق تنتقد برامج الهارد توك شو

هاجمت الإعلامية دعاء فاروق القائمين على برامج الهارد توك شو بسبب طرحهم أسئلة عن المساكنة.

ووصفت طرح مثل هذه الأسئلة بأنها محاولة لتزيين فعل الزنا، مما يؤدي إلى زيادة الفضول بين الجمهور.

دعاء فاروق

وقالت في فيديو عبر حسابها على إنستجرام: "لماذا تسألون عن موضوع المساكنة؟ هذا يدفع الناس للفضول ويجعل الأمر ينتشر بشكل غير لائق."

مروة صبري تعلق على تصريحات مها أحمد

علّقت الإعلامية مروة صبري على تصريحات الفنانة مها أحمد التي هاجمت فيها متابعيها على تطبيق "تيك توك".

طالبت مروة بقطع الإنترنت عن مها أحمد، معتبرة أن تصرفاتها لا تليق بها كفنانة.

وأشارت إلى أن فيديو لمها أحمد على "تيك توك" أظهرها تتحدث بطريقة غير لائقة مع متابعيها، مما أثار جدلاً واسعاً.

مها أحمد

حلا شيحة تتطلع لمشاريع جديدة في رمضان المقبل

تحرص الفنانة حلا شيحة على التواجد في الماراثون الرمضاني بعد عودتها لعالم الفن مجددًا بعد فترة غياب دامت 13 عامًا.

شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع الفنان خالد النبوي.

حلا شيحة

قالت حلا شيحة: "لم أتعاقد على أي عمل لرمضان المقبل 2025 حتى الآن، إذ أقرأ عددًا من السيناريوهات ولا أوافق على أي منها بعد."

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