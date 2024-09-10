حلا شيحة لـ الموجز : لم أتعاقد على أي عمل في رمضان 2025

تحرص الفنانة حلا شيحة على التواجد في الماراثون الرمضاني بعد عودتها لعالم الفن مرة أخرى بعد فترة غياب دامت 13 عام،إذ شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل " إمبراطورية ميم "مع الفنان خالد النبوي وكوكبة كبيرة من النجوم.

حلا شيحة

وقالت الفنانة حلا شيحة لـ "الموجز" لم أتعاقد على آي عمل لرمضان المقبل 2025 حتى الآن، مشيرة إلى أنها تقرأ عدد من السيناريوهات ولم توافق على أي واحد منهم حتي الأن، وذلك لأنها تبحث عن كل ما هو جديد ويضف لمسيرتها الفنية.

أخر أعمال حلا شيحة

والمعروف أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، والعمل من بطولة كلا من: خالد النبوي ونورالنبوي وهاجر السراج، إيمان السيد ومحمد محمود عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد سلامة.

تفاصيل مسلسل " إمبراطورية ميم"

تتلخص أحداث مسلسل إمبراطورية ميم" حول "خالد النبوي" الذي يجد نفسه مسؤولا عن أولاده الستة بعد وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه وحياة أولاده.

يذكر أن حلا شاركت في مسلسل "زلزال"، وجاء ذلك بعد بعد 13 عاما من اعتزالها في رمضان عام 2019، ثم مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم "مش أنا"، بطولة النجم تامر حسني بالإضافة اكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة.

حلا شيحة

وحقق فيلم "مش أنا" لـ تامر حسني نجاحًا وإيرادات مرتفعة، وتدور أحداثه حول حالة نفسية تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها.

وفيلم "مش أنا" يشارك في بطولته مع تامر حسني عدد كبير من الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، وآخرون، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.

اقر أيضا :

أول تعليق من حلا شيحا بعد تداول خبر ارتباطها بـ أحمد سعد

خافي علي طحالك.. نصائح الجمهور لـ حلا شيحا بعد شائعة زواجها من أحمد سعد