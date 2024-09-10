الراقصة دينا : اتجوزت 9 مرات ومفيش مانع أتجوز تاني

كشفت الفنانة دينا، في لقاء تليفزيوني مع برنامج "القاهرة اليوم"، عن حياتها الشخصية وبعض التفاصيل المتعلقة بعدد زيجاتها، كما تحدثت عن موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى في المستقبل.

وأثارت دينا تصريحاتها العديد من التساؤلات حول حياتها العاطفية والمهنية، مما دفع الكثيرين إلى متابعة الحوار بشغف لمعرفة المزيد عن آرائها ومواقفها الشخصية، رصد ذلك موقع "الموجز" .

الراقصة دينا

أول حب في حياة دينا

في بداية حديثها، كشفت دينا عن أول حب في حياتها، حيث قالت: "أكتر واحد حبيته وأنا صغيرة جدًا، وتوفى وأنا عندي 15 سنة، اتخطبنا وعملت خطوبة ولبست فستان أبيض قصير، كان اسمه طارق الجيار، أخو هادي الجيار الله يرحمه".

وأوضحت دينا أن هذا الشخص كان أهم حب في حياتها، وكان له تأثير كبير عليها في تلك الفترة.

عدد زيجات دينا

كما تحدثت دينا عن عدد زيجاتها، مؤكدة أنها تزوجت 9 مرات، وقالت: "مش رقم مفزع، تحية كاريوكا اتجوزت 13 مرة".

كما أكدت دينا أنها لا تمانع الزواج مرة أخرى إذا أتيحت الفرصة، وأضافت: "أنا مكنتش مخططة إني أتجوز 9 مرات، الدنيا بتاخدك في اتجاهات غير متوقعة".

مفهوم الحب في حياة دينا

وعن مفهوم الحب، أكدت دينا أنها شخصية رومانسية، ولكنها تعتقد أن الحب ليس شيئًا جاهزًا بل يتم خلقه: "الحب اللي من أول نظرة دا في المسلسلات التركي، أنت اللي بتخلق الحب وبتعيش اللحظات السعيدة، لحد ما البلونة تفرقع".

الراقصة دينا

موقف دينا من الانتقادات حول مهنة الرقص

تطرقت دينا في اللقاء إلى الانتقادات التي تواجهها بسبب امتهانها الرقص الشرقي، قائلة: "أنا حرة، اللي بيضايق ميتفرجش. أنت بتجيبني بفلوس مش ببلاش، لو مش كفء مكنش حد هيجيبني ولا يدفعلي".

وكانت هذه التصريحات تأكيدًا على موقفها القوي تجاه الانتقادات المتعلقة بمهنتها.

سر شباب دينا

في ختام حديثها، تحدثت دينا عن سر حفاظها على شبابها وحيوية مظهرها، حيث أوضحت أن البعض يسألها كيف لا يظهر عليها الكبر رغم تقدمها في السن.

وأضافت: "أنا كبرت بجد لكن مش بيبان عليا".

وأكدت دينا أنها لا تتأثر كثيرًا بهذه التعليقات لأنها لا تريد أن تحزن من يحبونها.

مشاركة دينا في رمضان 2025

على جانب آخر، تشارك دينا في رمضان 2025 في مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري، تأليف وإخراج ماجد المصري.

أخر أعمال دينا

يذكر أن أخر أعمال دينا مشاركتها ضيف شرف في مسلسل "سر إلهي" عرض في رمضان 2024.

مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

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