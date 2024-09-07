دينا وتصريحاتها الجريئة .. الرجالة تربية الست والرقص أفضل شغلانة

في الساعات الأخيرة، تصدرت الفنانة دينا الترند على محرك البحث "جوجل"، بعد الكشف عن أسرار جمالها ورشاقتها، الأمر الذي جذب انتباه جمهور واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاءت تصريحات دينا ليفتح المجال لنقاشات عديدة حول طرق الحفاظ على الشباب والصحة، سبق وتحدثت بشكل جرئ في تصريحات أخرى أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يستعرض “ الموجز” أبرز تصريحاتها في التقرير التالي

دينا

الصيام المتقطع والرياضة اليومية

كشفت دينا عن أسلوبها في الحفاظ على رشاقتها، قائلة: "بدأت ممارسة الصيام المتقطع منذ أن كنت في الخامسة عشرة من عمري، على الرغم من أنني لا أحب تناول الطعام كثيراً، إلا أنني أحرص على الحفاظ على نظام غذائي متوازن، أمارس الرياضة بشكل يومي، إما عبر الرقص أو التمارين البدنية الأخرى، هذه العادات ساعدتني في الحفاظ على صحتي وشكلي حتى الآن."

وأضافت: "لا أزعجني عندما يقولون إنني كبرت، لأنني أؤمن بأن العمر هو مجرد رقم، وما يهم هو الحفاظ على الصحة والشكل الجيد."

نصائح لجمال الوجه

أفصحت دينا عن طريقتها في الحفاظ على شباب بشرتها، موضحةً: "أحرص على استخدام كريمات العناية بالبشرة صباحاً ومساءً، وأقوم بترطيب جسمي بشكل دائم هذه الخطوات أساسية للحفاظ على نضارة البشرة ومرونتها."

وأكدت أن الاهتمام بالبشرة يتطلب الانضباط والمتابعة اليومية.

برنامج "اسمع من دينا" وكواليسه

تُقدم دينا حالياً برنامجها الجديد "اسمع من دينا"، الذي يُبث عبر المنصات الرقمية.

وقد قامت بالترويج للبرنامج عبر حسابها على إنستجرام من خلال مقطع فيديو، حيث استعرضت بعض كواليس البرنامج والمحتوى المميز الذي سيقدمه.

يستعرض البرنامج مجموعة من المواضيع المثيرة والحديثة التي تهم الجمهور، ويعكس شخصية دينا الفريدة والمميزة.

تصريحات جريئة حول الرقص والتربية

لم تكن تصريحات دينا مجرد نصائح صحية وجمالية، بل شملت أيضاً جوانب شخصية وجريئة، فقد أثارت جدلاً واسعاً بتصريحاتها حول الرقص وتربية الأطفال.

دافعت دينا عن قرارها بالرقص بعد وفاة والدها وزوجها، مشيرةً إلى أن الرقص بالنسبة لها هو عمل كأي عمل آخر.

وأضافت أن الرقص يمثل جزءاً مهماً من حياتها وأنها لا ترى في ذلك أي مشكلة.

كما تحدثت عن الفارق بين تربية الرجال والنساء في المجتمع المصري، قائلةً: "تربية الأطفال في البيوت المصرية تعتمد بشكل كبير على النساء، الرجال عادةً ما يكونون مشغولين بأعمالهم خارج المنزل، لذا فإن النساء يلعبن الدور الرئيسي في التربية، هذا ليس تقليلاً من دور الرجال، ولكن هذا هو الواقع الذي نعيشه."

وأضافت: "بعد الانفصال، يكون وجود الرجال أقل، وإذا أرادوا أن يكونوا جزءاً من حياة أبنائهم، عليهم أن يشاركوا في تربيتهم بشكل منتظم."

دينا

الرقص والحياة الشخصية

تظل دينا واحدة من أكثر النجمات المحبات للرقص، مشيرةً إلى أنها ستواصل ممارسة الرقص حتى نهاية عمرها.

وأكدت أن ابنها يدعمها في هذا الشغف، ولا يرى في ذلك أي عيب أو خجل.

تعتبر دينا الرقص جزءاً أساسياً من حياتها، وتؤمن بأن الاستمرار في ممارسة ما تحبه هو مفتاح السعادة والنجاح.



حضورها في حفل توزيع جوائز دير جيست

من ناحية أخرى، حرصت دينا على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الحادية والعشرين، والذي أقيم مساء الجمعة.

وقد خطفت دينا الأنظار بفستانها الأصفر الرائع، وشهد الحفل تكريماً للعديد من الفنانين في مجالات السينما والدراما والغناء، بالإضافة إلى توزيع جوائز في مجالات الرياضة والإعلام.

من بين المكرمين كان أحمد عز وغادة عبد الرازق وهبة مجدي وهدى المفتي وخالد سرحان وآخرون.

دينا

أحدث أعمالها السينمائية

على صعيد الأعمال الفنية، شاركت دينا في فيلمها السينمائي الأخير "الملكة"، الذي يعرض في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول سيدة أعمال تجسد شخصيتها هالة صدقي، والتي تواجه العديد من المواقف الطريفة خلال أحداث الفيلم.

ويشارك في البطولة شيرين رضا، محمد رضوان، باسم سمرة، كريم عفيفي، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف هشام هلال.

الفيلم يعكس روح الكوميديا والمرح، ويعرض جانباً من الحياة اليومية بأسلوب فكاهي.

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