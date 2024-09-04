بعد تصدرها التريند.. حكايات المطربة حنان وتصريحاتها الجريئة

تصدرت المطربة حنان محركات البحث على جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن ردت على تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي حول المساكنة قبل الزواج والتي استمرت لمدة 9 سنوات، في لقاء تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية، صرحت حنان قائلة: "مفيش حاجة اسمها مساكنة، المسلم عليه تكاليف مثل الصيام والصلاة، ويمشي على ما أمره الله به"، وأضافت: "الإنسان يجب أن يلتزم بالأوامر التي وضعها الله"، ويرصد الموجز مع معلومات عن حنان

تصريحات إيناس الدغيدي المثيرة للجدل

كانت تصريحات إيناس الدغيدي قد أثارت جدلاً واسعاً، حيث تحدثت عن تجربتها الشخصية في المساكنة لمدة 9 سنوات قبل الزواج مع حبيبها، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا لتعاليم الدين الإسلامي التي تصف المساكنة بالزنا. قالت إيناس نصًا: "المساكنة كانت مع جوزي قبل ما أتجوزه، قعدنا نحب بعض 9 سنوات".

إيناس الدغيدي

حنان تكشف سر خلعها للحجاب بعد غياب 20 سنة

بعد غياب دام 20 عامًا عن الساحة الفنية والإعلامية، ظهرت المطربة حنان في برنامج تلفزيوني لتتحدث عن سبب اعتزالها وقصة حب غيرت حياتها. حنان كانت واحدة من أشهر نجمات التسعينيات، قبل أن تقرر الاعتزال عام 1997 وارتداء الحجاب، الذي خلعته بعد 5 سنوات. بعد سنوات طويلة قضتها في ألمانيا، عادت حنان إلى مصر وأطلت في عدة مناسبات اجتماعية حيث شاركت في الغناء والرقص.

بداية حنان الفنية ونجاحها في التسعينيات

المطربة حنان

اشتهرت حنان بشكل واسع في مصر خلال فترة التسعينيات، حيث تألقت ضمن فرقة "الأصدقاء" مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي. بدأت حنان مسيرتها الفنية من خلال التحاقها بفرقة "أم كلثوم" أثناء دراستها في الصف الأول الثانوي. ثم انضمت إلى فرقة "الأصدقاء" التي قدمت ثلاثة ألبومات ناجحة، وحققت أغانيها انتشاراً واسعاً.

حياة حنان الشخصية وأزواجها

المطربة حنان

تزوجت حنان للمرة الأولى من الملحن خليل مصطفى أثناء تعاونها معه في إصدار أغنية "الشمس الجريئة"، لكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة. ثم تزوجت من طبيب عظام مصري ألماني تعرفت عليه أثناء علاجها في ألمانيا، واستقرا هناك لفترة.

الجوائز التي حصلت عليها حنان

المطربة حنان

خلال مسيرتها الفنية، حصلت حنان على عدة جوائز، منها جائزة أفضل مطربة في العالم العربي من فرنسا، مما يعكس نجاحها الكبير وتأثيرها على الساحة الفنية في تلك الفترة.

العودة للظهور الإعلامي بعد سنوات

المطربة حنان

بعد اعتزالها الفن في أوج شهرتها عام 1997، قررت حنان العودة للظهور الإعلامي في لقاء تلفزيوني عام 2015. خلال فترة ابتعادها عن الفن، درست حنان اللغة الألمانية وحصلت على شهادة في الدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى شهادتها من معهد الموسيقى العربية.

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