حنان ماضي تغرد على مسرح ساقية الصاوي في نصف سبتمبر

كشفت المطربة حنان ماضي عن مشاركتها في حفل كبير في ساقية الصاوي يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر المقبل، وذلك على مسرح الحكمة، و يستعرض الموجز التفاصيل.

حنان ماضي

كما كشفت المطربة حنان ماضي عن تقدمها مجموعة مميزة من أشهر أغانيها التى تم طرحها في " التسعينيات، ومنها شباك قديم، ليلة عشق، عدى الهوا، أنت بعيد، اللقاء الثاني، المال والبنون، قصة الأمس، أمايا يما، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن حنان ماضى شاركت النجمة حنان ماضي في حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الأبرا الصيفي على مسرح أوبرا دمنهور

والجدير بالذكر أن عبرت الفنانة حنان ماضي عن خوفها من إجراء عمليات التجميل لدرجة أنها ذهبت في مرة وتراجعت في اللحظات الأخيرة قبل الخضوع للعملية.

وحلت الفنانة حنان ماضي ضيفة على برنامج "كلام الناس" من تقديم ياسمين عز ويعرض عبر قناة mbc مصر، وخلال الحلقة ظهرت لأول مرة وهي ترتدي الحجاب.

وقالت حنان ماضي: أشعر بالخوف من هذه الخطوة، في مرة ذهبت ثم تراجعت في اللحظات الأخيرة. وأوضحت أنها فكرت في إجراء عملية في منطقة الرقبة قائلة: "فكرت في مرة أشيل حته في اللغد، وبعدين أقول خلاص بقى أنا عجزت أشدها ليه".

حنان ماضي

وأكملت: بعد فترة ألهمني الله بارتداء الحجاب والآن لم أعد احتاج لأفعل أي شئ لم تعد منطقة الرقبة ظاهرة، لذا لست مضظرة لفعل أي عملية تجميل.

وخلال اللقاء حكت حنان ماضي عن خطوة ارتداء الحجاب وقالت: أصبت بأوميكرون وكنت أشعر أنني سأموت، وفي يوم شاهدت شيخا يتحدث عن الحجاب، وأنا كنت أفكر في الموت وقررت في هذه اللحظة أن ارتدي الحجاب وهو أجمل شيء حدث لي.

وأكملت موضحة أنها فاجأت الجميع بهذا القرار قائلة: ابنتي فوجئت بقرار ارتداء الحجاب وسألتني إن كنت سأكمل غناء أن لا وأخبرتها أنني سأستمر في الغناء مع الحجاب.

وتحدثت حنان ماضي خلال الحلقة عن موقف تعرضت له في طفولتها مع الفنانة أم كلثوم حيث قدمت لها 5 جنيهات وقالت "بابا أخدني معاه في بروفة وكانت في الإذاعة وأنا فتحت البيانو وعزفت لغاية لما أم كلثوم جت وهي سلمت عليا وخلتني أقعد جمبها وفجأة الدنيا ضلمت فأنا خوفت وهي حست ومسكتني وهي بتغني، وبعد كدة قالتلي برافو عليكي أنك مخفتيش وأدتني 5 جنيه".

نبذة عن حنان ماضي

ولدت حنان ماضي 30 أبريل عام 1966، وتخرجت في معهد الموسيقى العالي، واكتشفها الموسيقار الكبير عمر خيرت وزوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن عندما كانت تعزف الكمان في فرقة عمر خيرت، وشكلت مع طليقها ياسر ثنائيًا نجاحاً، ولمع نجمها في فترة التسعينيات، وقدمت العديد من الألبومات التي لقت نجاحاً ملحوظًا منهم ألبوم عصفور المطر، إحساس، ليلة عشق، شباك قديم، وقدمت العديد من تترات الأغاني منهم تتر مسلسل المال والبنون، مسلسل الوسية، مسلسل قصة الأمس، مسلسل ألف ليلة وليلة.

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