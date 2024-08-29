مغنية وبائعة وزوجة..3 شخصيات لـ منى زكي قربيًا على شاشات السينما

تسعى النجمة منى زكي لكسب الجمهور، إذ قررت خلال السنوات الماضية الأخيرة أن تتنوع بين أدورها خاصة في السينما ما بين الكوميدي والدراما والسيرة الذاتية، وتجسد زكي في الفترة الجارية عدد من الشخصيات، ومن هنا يستعرض لكم " الموجز " أبرز الأدوار التي تجسدها الفنانة منى زكي قربيًا على شاشات السينما.

منى زكي

مغنية في الست

بدأت النجمة منى زكي تصوير فيلهما الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم " الست" ومن المفترض أن ينافس العمل في ماراثون رأس السنة الميلادي القادم 2025.

وتجسد مني زكي خلال أحداث الفيلم شخصية" سيدة الغناء العربي أم كلثوم إذ تتناول أحداث العمل عن السيرة الذاتية لحياة كوكب الشرق أم كلثوم .

فيلم الست

فيلم الست يضم نخبة من النجوم بجانب منى زكي، منهم محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل. العمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

يأتي المشروع بتكلفة إنتاجية ضخمة وبدعم من هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، من خلال صندوق big time، الذي تأسس لرعاية الأفلام المصرية والسعودية والعربية.

زوجة محمد هنيدي الجواهرجي

انتهت الفنانة منى زكي من تصوير فيلم الجواهرجى مع النجم محمد هنيدى، ومن المقرر طرحه في ماراثون رأس السنة المقبل، حيث يشارك البطولة كلا من لبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

منى زكي

قصة الجواهرجي

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية، ويجسد هنيدى في الفيلم دور "جواهرجى"، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

بائعة عقارات فيلم "رزق الهبل"

بدأت منى زكي منذ فترة تصوير فيلم آخر بعنوان "رزق الهبل"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويناقش قضايا عديدة منها التنمر الإلكتروني.

قصة رزق الهبل

تعمل منى خلال الأحداث في مجال التسويق العقاري ويقدم محمد شاهين شخصية زوجها.

فيلم "رزق الهبل" من بطولة منى زكي، محمد شاهين، انتصار، طه دسوقي، رحمة أحمد، وسماح أنور، وكوكبة كبيرة من نجوم الفن.

العمل من تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد.

آخر أعمال منى زكي

حققت النجمة منى زكي مؤخرا نجاحا كبيرا بفيلم " رحلة 404" والذي دارت أحداثه حول قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، وتتورط غادة في مشكلة طارئة، فتلجأ إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مبالي كبير.

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