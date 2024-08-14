منها الجواهرجى وبضع ساعات في يوم ما.. أفلام ينتظر الجمهور عرضها

في الفترة الأخيرة، شهدت العديد من الأفلام التي انتهت مراحل تصويرها، لكنها ما زالت حبيسة الأرفف بانتظار اللحظة المناسبة لإطلاقها، بعد انتهاء تصويرها، غابت أخبار هذه الأفلام، ولم يُعلن أي من صُناعها عن مواعيد عرضها الرسمية، مما تركها في حالة انتظار لتسليط الضوء عليها أمام الجمهور،من بينها فيلم الجواهرجي، وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل هذه الأفلام.

فيلم الجواهرجي

ومن أبرز هذه الأعمال، يأتي فيلم "الجواهرجي" الذي يضم في بطولته محمد هنيدي، منى زكي، وعلى الرغم من انتهاء تصويره قبل عامين، إلا أن الفيلم لم يُعرض بعد بسبب تأجيلات متكررة، ويشارك في الفيلم أيضًا لبلبة، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، يجسد الفيلم قصة كوميدية تتناول أزمات الحياة الزوجية، ويشهد عودة محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون بعد 26 عامًا من فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي تم عرضه عام1998.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

كذلك، هناك فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي تم تصويره منذ سنوات، لكنه ما زال لم يُطرح للجمهور بعد، يتضمن الفيلم مجموعة من النجوم مثل هنا الزاهد، هشام ماجد، مي عمر، أحمد السعدني، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، ومن تأليف محمد صادق، إخراج هادي الباجوري.

فيلم حدوتة الأيام الباقية

وفيلم "حدوتة الأيام الباقية" هو أيضًا من الأفلام التي انتهت من تصويرها منذ العام الماضي، لكنه ما زال بانتظار تحديد موعد عرضه، يضم الفيلم أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مرام مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، أحمد ماجد، مريم الخشت، وهو من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل، ويجمع بين الرومانسية والخيال العلمي.

فيلم عاشق

أخيرًا، يظل فيلم "عاشق" للفنان أحمد حاتم، الذي تم تصويره منذ أكثر من عامين، حبيس الأدراج دون إعلان عن موعد عرضه، ويشارك في الفيلم أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح، ويقدّم قصة رومانسية خفيفة.

كل هذه الأفلام تتطلع إلى اللحظة المناسبة لتقديمها للجمهور، وتبقى قيد الانتظار حتى تأتي الفرصة المناسبة لإطلاقها.

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