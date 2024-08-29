أزمات صحية مفاجئة تضرب الوسط الفني.. تعرف على التفاصيل

أزمات صحية مفاجئة تضرب الوسط الفني.. خلال الساعات الماضية، شهد الوسط الفني تعرض عدد من نجوم الفن لأزمات صحية مفاجئة، وهم: عنبة، مي كساب، صبري عبد المنعم، مجدي عبيد الدالي، وصالح العويل، وأيضًا السيناريست عاطف بشاي، وتسببت هذه الأزمات في قلق الجمهور عليهم.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، وتطورات الحالة الصحية لنجوم الفن الذين أعلنوا تعرضهم لأزمات صحية.

مي كساب

مي كساب

أعلنت الفنانة مي كساب خلال الساعات الماضية عن تعرضها لإجراء عملية جراحية في عينها، حيث شاركت جمهورها صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة :" عملية بسيطة كدة الحمد لله".

مجدي عبيد الدالي



تعرض لجلطة في القلب نُقل على إثرها إلى المستشفى وهو في العناية المركزة، حيث شعر بالتعب فجأة، واستغاث بأفراد العائلة لإسعافه، وتم تشخيص حالته بجلطة في القلب.

صبري عبد المنعم



أصيب بأزمة صحية أثناء تصوير فيلم "المدرسة"، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها لهذا النوع من الأزمات خلال التصوير، وتم وضعه على الأجهزة لمساعدته في التنفس، حيث يعاني من مرض في الرئة ويعيش برئة واحدة فقط.

صالح العويل

صالح العويل

تعرض الفنان صالح العويل لجلطة في المخ بعد سقوطه أثناء أدائه صلاة الفجر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتتولى نقابة المهن التمثيلية مهمة رعايته.

مؤدي المهرجانات عنبة

كما أُصيب مؤدي المهرجانات عنبة بتدهور في حالته الصحية، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث خضع لأجهزة التنفس الصناعي، ووُضع تحت الملاحظة الطبية، وشارك جمهوره بصورة له، وطلب منهم الدعاء له بعبارة: «يا رب أنت الشافي»، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

السيناريست عاطف بشاي

وتدهورت أيضًا الحالة الصحية للسيناريست عاطف بشاي بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة، وقد دخل في غيبوبة خلال الساعات الماضية وتعرض لتشنجات وارتفاع كبير في درجة حرارته.

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