بعد أزمته الأخيرة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم

تصدر اسم الفنان صبري عبد المنعم، تريند محرك البحث جوجل، بعدما كشف عن تفاصيل تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء تصوير أحدث أعماله الفنية التي تجمعه بالفنانة حورية فرغلي، مما استدعى نقله للمستشفى.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، حيث أوضح الفنان صبري عبد المنعم تفاصيل تلك الأزمة في تصريحات صحفية له، لافتاً أنه شعر بالتعب بسبب الحر الشديد مما أدى لإصابته بهبوط وتم نقله إلى المستشفى، ولكنه أكد أن حالته الصحية في تحسن، قائلاً: "الحمد لله حالتي أحسن دلوقتي، تعبت من الحر والجو وأنا أصلا عايش برئة واحدة".

صبري عبد المنعم

أزمات صحية عانى منها صبري عبد المنعم

وكان صبري عبد المنعم، قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة أيضًا، منذ حوالي شهر، استدعت نقله إلى المستشفى، وفي شهر يناير الماضي خضع لعملية جراحية في القلب، ومن ضمن الأزمات الصحية التي تعرض لها أيضًا إصابته بمرض السرطان.

مسلسل بيت الرفاعي

وعلى الصعيد الفني، شارك صبري عبد المنعم في الماراثون الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، في المسلسل، جسد شخصية صاحب مصنع تربطه علاقة طيبة ببطل العمل، وضم المسلسل نخبة من الفنانين مثل أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

صبري عبد المنعم

فيلم المدرسة

ويواصل صبري عبد المنعم حالياً تصوير أحدث أفلامه"المدرسة" هو إنتاج مشترك بين شركتي ساري ستارز ووايت للإنتاج الفني، ويضم كوكبة من النجوم وهم حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفي، بجانب مجموعة من الوجوه الشابة، وهو قصة كل من محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان، ومدير تصوير محمد فتحي، وموسيقى تصويرية أنسي الهجرسي، وإخراج محمد جمال الحديني.

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