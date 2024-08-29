تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب عقب إجراءها عملية في عينها

كشف مصدر مقرب من الفنانة مي كساب لـ “الموجز” ،عن تطورات حالتها الصحية بعدما خضعت خلال الساعات الماضية لعملية جراحية في عينها، مؤكداً على أن العملية كانت بسيطة وأن حالتها الصحية مستقرة، وأنها غادرت المستشفى وعادت لمنزلها.

مي كساب

القطة.. آخر أعمال الفنانة مي كساب

وكانت الفنانة مي كساب، قد انتهت مؤخرًا من تسجيل أحدث أغانيها «القطة»، وهي من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، من المقرر طرحها خلال أيام على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها في الساحل الشمالي.

مي كساب

مي كساب تشارك جمهورها بكواليس خضوعها لعملية جراحية

وكانت الفنانة مي كساب، قد شاركت جمهورها بصورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي داخل المستشفى، حيث كانت تخضع لعملية جراحية بسيطة، الصورة جذبت اهتمام متابعيها الذين عبروا عن قلقهم واهتمامهم بصحتها، في تعليقها على الصورة، طمأنت جمهورها بقولها:"عملية بسيطة كدة الحمد لله".

تصريحات مي كساب

على صعيد آخر، خصصت قناة "سي بي سي" حلقة خاصة من برنامج "من العلمين" لاستضافة مي كساب، خلال الحلقة، تحدثت عن جوانب من حياتها الشخصية والفنية، وكشفت عن كونها أم لثلاثة أطفال وهم فريدة (8 سنوات)، داليدا (6 سنوات ونصف)، ونوح (5 سنوات)، أشارت إلى أن الحياة في منزلها مليئة بالفن والموسيقى بسبب حب أبنائها لهذا المجال.

كما تطرقت مي كساب لعلاقتها بالموسيقى، وذكرت أن من بين مطربيها المفضلين محمد محي، هشام عباس، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، مصطفى قمر، ومحمد فؤاد، ووصفت حميد الشاعري بأنه "مطرب عظيم" يتمتع برؤية مميزة ومختلفة.

معاناة مي كساب مع الوزن الزائد

وفي سياق الحديث، ناقشت مي كساب معاناتها مع الوزن الزائد والتحديات التي واجهتها في محاولات إنقاص وزنها، وأوضحت أنها جربت حمية قاسية لفترة طويلة دون تحقيق نتائج ملحوظة، رغم ذلك، أكدت أنها كانت متصالحة مع وزنها الزائد وكانت تحب ارتداء الملابس الفضفاضة، مشيرة إلى أنها استمتعت بتناول "النوتيلا" وتجاهلت التعليقات السلبية بشأن مظهرها.

نجاح مي كساب في مسلسل العتاولة

جدير بالذكر أن مي كساب، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "العتاولة"، التي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً، وشاركها البطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، سامي مغاوري، وهدى الأتربي، فريدة سيف النصر، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ودارت أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية، حيث جسد أحمد السقا دور نصار، وهو شخصية تراجيدية كانت تعيش حياة مليئة بالتحديات، بينما قدمت مي كساب دورًا مؤثرًا عكس قدرتها على تقديم أدوار معقدة ومتميزة.

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