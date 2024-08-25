حقيقة تعاقد محمد التاجي على الجزء الثاني من "العتاولة".. الفنان يُجيب

كشف الفنان محمد التاجي، عن حقيقة تعاقده على الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

و كتب منشورًا يرصد الموجز تفاصيله، قال فيه أن هناك شخصًا ادعى أنه صحفي، ونشر خبرًا زائفًا بعد استماعه لحلقة إذاعية كان ضيفًا فيها، وتحدث خلالها عن كواليس الجزء الأول من المسلسل، ولم يذكر أي شيء عن هذا التعاقد، وأن هذا الصحفي نشر الخبر دون التأكد من صحته، ما أدى إلى انتشار المعلومة الخاطئة على عدة مواقع،

مُضيفًا:"فيه واحد لذوذ أرزقي بيدعي انه صحفي استمع لبرنامج إذاعي كنت ضيف فيه واتكلمنا عن مسلسل العتاوله وكواليسه في الجزء الأول خلص البرنامج من هنا جه منزل خبر تعاقدي علي الجزء التاني، وهذا لم يحدث إلى الآن ولم أذكره في البرنامج لكن الفلحوس كتب الخبر علي كيفه وجميع المواقع كالعادة اخدت منه دون الرجوع للمصدر للتأكد، ولذلك لزم التنويهات حتي لا يضعني في حرج مع شركة الإنتاج والقائمين علي المسلسل ولا يضعهم أيضاً في حرج معي ولذلك لزم التنويه".

محمد التاجي

موعد انطلاق تصوير مسلسل العتاولة 2



ويواصل صُناع مسلسل العتاولة 2، التحضيرات الخاصة بالعمل، استعدادًا لبدء تصويره في شهر أكتوبر المقبل، لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025، ويشهد هذا الموسم عدة مفاجآت وهي عدم مشاركة النجمة مي كساب في هذا الموسم، ويأتي ذلك بسبب انتهاء دورها بحبسها في الموسم الأول بعد مقتلها لوالد "نصار" الذي جسد دوره الفنان صلاح عبد الله، كما يشهد أيضًا عدم وجود شخصية "سترة العترة" التي قدمتها الفنانة فريدة سيف النصر بسبب وفاتها في الموسم الأول.

تفاصيل مسلسل العتاولة

دارت أحداث الموسم الأول من مسلسل العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، حيث لعب النجم أحمد السقا خلاله دور نصار فتيحة وهو حرامي وفتاح خزن قرر التوبة، وجسد طارق لطفي دور خضر ابن عمه وهو أيضًا حرامي محترف، ويتعاون معه في عملياته الإجرامية، وظهر باسم سمرة فلعب بدور عيسى الوزان وهو الصديق المقرب لهما كما أنه رجل أعمال فاسد ودخل معهما بعد ذلك في صراعات كثيرة.

محمد التاجي

أبطال مسلسل العتاولة

الموسم الأول من مسلسل العتاولة كان بطولة طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مريم الجندي، مؤمن نور، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، منة بدر، محمد نجاتي، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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