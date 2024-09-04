إيناس الدغيدي ليست الأولي.. نجوم خاضوا تجربة المساكنة

تصدر اسم المخرجة إيناس الدغيدي محركات البحث بعدما كشفت عن تجربتها مع المساكنة قبل الزواج خلال استضافتها في برنامج "القرار" على قناة الغد، أوضحت إيناس أنها لم تتزوج عرفياً، لكنها خاضت تجربة المساكنة قبل الزواج مع زوجها الحالي، وقالت: "عشنا مع بعض تسع سنوات قبل الزواج، وكانت هذه الفترة بمثابة اختبار حقيقي للعلاقة"، وايناس الدغيدي ليست الأولي ويكشف الموجز هذه التفاصيل.

نجوم آخرون وتجاربهم مع المساكنة

لم تكن إيناس الدغيدي الوحيدة التي خاضت أو تحدثت عن تجربة المساكنة قبل الزواج؛ فقد أعلن عدد من نجوم الفن عن تجاربهم بشكل صريح، وأوضحوا تأييدهم لهذه الفكرة كوسيلة للتعرف على الشريك قبل الزواج.

محمد عطية

الفنان محمد عطية تحدث أيضًا في تصريحات سابقة عن تجربته مع المساكنة، وأكد أن الفشل في اختبار هذه المرحلة هو أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في العالم العربي. وأضاف عطية أنه يفضل الزواج المدني وليس لديه مشكلة في اختلاف الأديان بين الزوجين، معتبرًا الزواج مجرد عرف بشري بدأ مع الزراعة. وأوضح أن المساكنة تتيح للشريكين فرصة التعرف الحقيقي على بعضهما قبل الدخول في علاقة رسمية.

مايا دياب وأهمية المساكنة قبل الزواج

الفنانة اللبنانية مايا دياب كانت من أوائل النجمات اللاتي أيدن فكرة المساكنة قبل الزواج، حيث كشفت في لقاء سابق مع الإعلامي جعفر عبدالكريم في برنامج "جعفر توك" أنها عاشت تجربة المساكنة مع زوجها الأول، واعتبرت أن هذه الفترة كانت حاسمة في تحديد مدى توافقهما واتخاذ قرار الزواج، وأكدت مايا أن المساكنة ساعدتها في فهم طبيعة زوجها بشكل أفضل، وهو ما أدى إلى زواج ناجح.

يوري مرقدي: المساكنة كانت ضرورية لي ولعائلتي

يوري مرقدي

الفنان اللبناني يوري مرقدي أيضًا تحدث عن تجربته مع المساكنة مع زوجته الحالية الناشطة ألفت منذر. عاش الزوجان فترة مساكنة دامت لأكثر من عشر سنوات قبل أن يقررا الزواج رسميًا. وأوضح مرقدي أنه سمح لابنته التي تعيش حاليًا في كندا بأن تعيش تجربة المساكنة مع شريكها، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتجنب الصدمات بعد الزواج.

سعد رمضان: المساكنة تجربة لها فوائد ولكن ندمت عليها

نجم ستار أكاديمي سعد رمضان اعترف أيضًا بخوضه تجربة المساكنة بعد خروجه من البرنامج، لكنه عبر عن ندمه لاحقًا لأنها تخالف تعاليم الدين. وأوضح سعد أن للمساكنة فوائد، حيث تتيح للشريكين التعرف على بعضهما بشكل أعمق قبل الزواج، لكنه في الوقت نفسه يعترف بأنه لا يفضل أن يرتبط بامرأة خاضت تجربة المساكنة من قبل، لأنه يرغب في أن يكون أول رجل في حياة زوجته.

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