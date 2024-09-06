في ذكرى ميلادها.. رجاء الجداوي تتصدر التريند برسالة مؤثرة من بوسي شلبي

في ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، استطاعت أن تتصدر التريند مجددًا، حيث أعاد الجمهور والإعلاميون إحياء ذكراها بتأثر بالغ.

كانت الإعلامية بوسي شلبي من أوائل من أشعلوا وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور نادرة ورسالة مؤثرة عبر حسابها على "إنستجرام"، الذي رصدها موقع "الموجز" مما جعل اسم "الهانم" رجاء الجداوي يتصدر قوائم البحث والحديث على مواقع التواصل.

رجاء الجداوي

بوسي شلبي تذكّر رجاء الجداوي برسالة مؤثرة



نشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة صور جمعتها مع رجاء الجداوي في مناسبات أعياد ميلاد سابقة، واستذكرتها برسالة مؤثرة قالت فيها: "حبيبت القلب الهانم وست الهوانم، وحشتيني... عيد ميلادك في الجنة يا أغلى الناس".

هذه الرسالة لم تكن مجرد مشاركة عابرة بل تحولت إلى حديث الجميع، حيث تداولها الآلاف، مما ساهم في تصدر رجاء الجداوي للتريند.

تفاعل واسع من النجوم والجمهور

لم يكن تفاعل بوسي شلبي وحده هو ما أعاد اسم رجاء الجداوي إلى الصدارة، بل شارك عدد من نجوم الفن في التعليقات على منشورها.

كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، فيما علقت الفنانة سوسن بدر: "الله يرحمها ويغفر لها ويرزقها الجنة".

هذا التفاعل الكبير من النجوم والجمهور ساهم في تعزيز انتشار ذكراها وجعلها تتصدر محركات البحث.

الجداوي في قلوب الجماهير دائمًا



كانت رجاء الجداوي، التي توفيت في يوليو 2020 عن عمر يناهز 85 عامًا، شخصية محبوبة من قبل الجمهور.

رغم رحيلها بسبب مضاعفات فيروس كورونا، إلا أن مكانتها الكبيرة وحب الجماهير لها جعل اسمها يعود ليتصدر التريند في كل ذكرى خاصة بها، سواء كانت ذكرى ميلادها أو أي مناسبة أخرى.

رجاء الجداوي

وفاء بوسي شلبي لذكرى "الهانم"



من الواضح أن العلاقة القوية التي جمعت بوسي شلبي مع رجاء الجداوي لم تنتهِ برحيلها، بل ما زالت تستذكرها في كل مناسبة.

تصدر رجاء الجداوي للتريند لم يكن فقط بسبب حب الجمهور لها، بل بفضل وفاء المقربين منها كالإعلامية بوسي شلبي، التي جعلت ذكراها حية في قلوب محبيها.

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