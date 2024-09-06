رجاء الجداوي.. قصة حبها مع لاعب كرة شهير ورحيلها بـ كورونا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي تركت بصمتها في الفن المصري بعدما رحلت عن عالمنا في 2020، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وتعتبر رجاء الجداوي رمزاً للأناقة والجمال، حيث بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء قبل أن تخوض غمار التمثيل وتصبح واحدة من أهم نجمات السينما والدراما المصرية، ومن خلال هذا التقرير يستعرض الموجز أسرار وحكايات في حياتها.

بدايات رجاء الجداوي.. من الإسماعيلية إلى الأضواء



ولدت نجاة علي حسن الجداوي، المعروفة فنياً باسم رجاء الجداوي، في 6 سبتمبر 1938 بمدينة الإسماعيلية. بعد وفاة والدها، انتقلت للعيش مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا في القاهرة، حيث تلقت تعليمها في مدرسة الفرنسيسكان وتعلمت عدة لغات، عملت في بداياتها في وظائف بسيطة مثل العمل في "جراج"، قبل أن تصبح مترجمة في شركة إعلانات، وكانت بداية شهرتها في عالم الأزياء بعد حصولها على لقب "ملكة جمال القطر المصري" في 1958.

رجاء الجداوي

رحلة الأزياء والتألق في السينما



رجاء الجداوي كانت من أوائل عارضات الأزياء المصريات، حيث كانت الأزياء في ذلك الوقت حكراً على الأجنبيات، واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً على مستوى عالمي، اعتزلت الأزياء في 1986، لكنها كانت قد بدأت مسيرتها الفنية في 1959 بفيلم "غريبة"، منذ ذلك الحين، توالت أدوارها البارزة في السينما المصرية، مثل مشاركتها في فيلم "دعاء الكروان"و"إشاعة حب"، حيث تركت بصمة قوية في عالم التمثيل.

رجاء الجداوي

أعمال فنية لا تُنسى



تميزت رجاء الجداوي بالتنوع في أدوارها، حيث قدمت العديد من الأفلام المميزة مثل "عصابة حمادة وتوتو" و"التجربة الدنماركية" مع عادل إمام، كذلك لمعت في المسلسلات التلفزيونية، مثل "الهروب" و"العائلة" و"جراند أوتيل"، وحافظت على مكانتها بين جيل الشباب بأدوارها الحديثة.

رجاء الجداوي

الحياة الشخصية.. قصة حب مع حسن مختار



تعرفت رجاء الجداوي على حارس مرمى النادي الإسماعيلي حسن مختار خلال عرض مسرحي في السودان، وسرعان ما تزوجا في 1970، أنجبت ابنتها الوحيدة أميرة، وكانت تربطها علاقة حب واحترام بزوجها الراحل، حيث ظلت محتفظة بخاتم زواجها منه لسنوات طويلة.

رجاء الجداوي

الرحيل المفاجئ



رجاء الجداوي أُصيبت بفيروس كورونا في 2020، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج. ورغم المحاولات المستمرة لإنقاذها، إلا أن الفيروس تمكّن منها، ليرحل عنها الجمهور في 5 يوليو 2020، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعدما قضت 42 يوماً في العلاج.

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