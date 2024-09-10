بعد إعلان مشاركته بفيلم أمريكي.. تعرف على مشوار رامي وحيد الفني

في الساعات الأخيرة، تصدر الفنان رامي وحيد محركات البحث على جوجل بعد أن أعلن عبر حسابه على إنستجرام عن بدء تجربته في السينما العالمية من خلال الفيلم الأمريكي "Living with Grandma".

وشارك رامي صوراً من كواليس الاحتفال بهذا المشروع الجديد عبر حسابه بموقع "انستجرام" الذي رصده موقع "الموجز"، معبراً عن حماسه وتطلعه لتحقيق النجاح في هذه التجربة السينمائية.



رامي وحيد

دخول رامي وحيد السينما الأمريكية



وقد علق رامي قائلاً: "أول خطوة لي في السينما الأمريكية فيلم Living with Grandma عن قصة حقيقية، أتمنى أن أكون دائماً عند حسن الظن."

مشاركة رامي وحيد في الدراما المصرية

مؤخراً، شارك رامي وحيد في مسلسل "إلا أنا"، الذي يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية المستوحاة من قصص حياتية للكاتب يسري الفخراني.

يتناول المسلسل مجموعة من القصص المستقلة في 60 حلقة، حيث تسرد أحداثاً حقيقية تهم المجتمع والمرأة بشكل خاص.

حفل زفاف رامي وحيد وتجربته في أمريكا

كان رامي وحيد قد تصدر التريند في وقت سابق من هذا العام بعد إعلان زواجه، حيث أكد أنه أعلن عن زواجه إشهاراً.

وتحدث عن معرفته بعروسه في مصر، وأنهما سافرا معاً إلى أمريكا لارتباطه بتصوير الفيلم الأمريكي في لوس أنجلوس. وأضاف أنه سيعود إلى مصر بعد انتهاء التصوير، وأنه لم يهتم بالتريند بل أعلن عن زواجه من باب الإشهار، كما شكر كل من هنأه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أعمال رامي وحيد السابقة ومراحل حياته

من أعمال رامي وحيد الأخيرة، كان مسلسل "المماليك" الذي عرض العام الماضي، وشارك فيه مع نخبة من الفنانين مثل رانيا يوسف وبيومي فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا.

ولد رامي وحيد ، في 17 أبريل 1975 بالقاهرة، بدأ حياته الفنية بشكل مبكر، ودرس في كلية السياحة والفنادق وتخصص في قسم الإرشاد السياحي، كما تدرب في ورش تمثيلية ودرس فن تحريك العرائس.

نشأ رامي وحيد في أسرة فنية حيث كان والده الفنان الراحل سمير وحيد.

رامي وحيد

بدايات رامي وحيد وتجربته في كرة القدم

قبل دخوله عالم الفن، كان رامي وحيد لاعباً في فريق الناشئين بالنادي الأهلي، لكنه ترك المجال الكروي للانتقال إلى التمثيل.

بدأ ظهوره الأول في السينما عام 1995 من خلال فيلم "الجراج" مع الفنانة نجلاء فتحي، وتوالت أعماله بعد ذلك في السينما والدراما، حيث برع في أدوار متنوعة رغم أنه كان محصوراً في أدوار الشر لبعض الوقت.

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